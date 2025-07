Od holky z porcelánu k první dámě: Dagmar Havlová, žena, která prošla láskou i zklamáním a přesto ovládla film i módu

12. 7. 2025 – 13:23 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Ne každému se poštěstí prožít život tak pozoruhodný jako Dagmar Havlové, dříve Veškrnové. Herečka s nezaměnitelným šarmem, který zanechal stopu ve filmu i na divadelních prknech, se nakonec stala první dámou. Její cesta od natáčecích ateliérů až na Pražský hrad z ní učinila nezapomenutelnou osobnost, nejen české kulturní a politické scény, ale i světa módy.

zdroj: Idnes

Dagmar Veškrnová propadla v sedmnácti letech nejen divadlu a filmu, ale i své první velké lásce. Vztah s Radvítem Novákem přerostl v manželství a společné plány na rodičovství. Jak už to však někdy bývá, romantická představa lásky ne vždy obstojí ve zkoušce času. Po pěti letech manželství se jejich cesty rozešly, ale rozchod proběhl důstojně, vztah se proměnil v přátelství, v jehož duchu vychovávali i svou dceru Ninu, jediné dítě Dagmar Havlové.

zdroj: czregion

Další velkou láskou byl herec Marcel Vašinka. Vztah plný vášně ale skončil nečekaným přiznáním,Vašinka jí oznámil, že ho přitahují muži. „Byla tak vášnivá, že jsem jí nestačil,“ řekl později v pořadu 13. komnata. Dagmar situaci zvládla se ctí a nikdy se na něj nezlobila. Zůstali přáteli a jejich vztah se proměnil v pevné přátelství, které přetrvalo dodnes.

zdroj: CSFD

Díky “Holkám z porcelánu” se z neznámé studentky stala filmová hvězda

Bylo jí sotva dvacet, když se stala hvězdou. Dagmar Veškrnovou, studentku brněnské JAMU, si tehdy všiml režisér Juraj Herz. Zaujala ho obyčejná studentská fotografie, na které bylo cosi neuchopitelného, snad přirozenost, šibalský půvab, charisma. Pozval ji na konkurz k filmu Holky z porcelánu a Veškrnová obstála ve všech třech kolech. Její filmový debut v roli rozpustilé Dany jí vystřelil mezi nejvýraznější herecké talenty své generace. Nešlo jen o půvab, ale o autenticitu, na plátně působila tak přirozeně, že diváci přestávali vnímat, že sledují herečku. Juraj Herz později přiznal, že právě její civilní projev a smysl pro komiku byl přesně tím, co tehdejší český film potřeboval. A byl to jen začátek.

zdroj: Profimedia

Z divadelních prken na Pražský hrad

Dagmar Veškrnová si vybudovala silnou hereckou kariéru plnou výrazných filmových i divadelních rolí, než se její životní cesta nečekaně propojila s tím nejvyšším ústavním postem. S Václavem Havlem se seznámila začátkem 90. let v prostředí kulturní Prahy, které bylo oběma blízké. Vzájemná náklonnost postupně přerostla v lásku, která nabrala na intenzitě v roce 1996, kdy Havel prodělal vážnou operaci plic a Dagmar stála neochvějně po jeho boku. Právě tato životní událost jejich vztah prohloubila a vedla k rozhodnutí vstoupit do manželství – byť si přáli uchovat svatbu co nejvíce v soukromí.

zdroj: czregion

Dne 4. ledna 1997 si řekli své „ano“ na pražské Žižkovské radnici a z uznávané herečky se stala první dáma. Její přechod z jeviště a filmového plátna na Pražský hrad nebyl jen symbolický. Veřejnost si na její novou roli chvíli zvykala a zpočátku panovaly pochybnosti, zda právě herečka může důstojně zastávat tak významnou pozici. Díky své přirozené inteligenci, kultivovanému projevu a hlubokému lidskému vnímání se však Dagmar Havlová brzy stala respektovanou a inspirativní partnerkou prezidenta. A přestože jí veřejná role přinesla jiný druh odpovědnosti, nikdy se zcela nevzdala herectví.

zdroj: Idnes

Tato dáma změnila módní pravidla mávnutím proutku

Dagmar Havlová coby první dáma vnesla do české politiky svěží a odvážný módní vkus. Na rozdíl od své předchůdkyně Olgy Havlové, která preferovala konzervativní styl, Dagmar vsadila na výraznější střihy, hravé detaily a barevné akcenty, které odrážely její hereckou odvahu a sebevědomí. Objevila se ve výrazných kostýmech, odvážnějších výstřizích a nadčasových materiálech jako tvíd či buklé, dnes jsou její módní triky označovány za inspiraci i pro ženy po sedmdesátce.

Na pražský Hrad přinesla sofistikovanou eleganci, ale nikdy se neskrývala, dokázala zkombinovat klasiku s módními experimenty, které jí záhy přinesly uznání doma i v zahraničí. Ačkoli její styl na počátku čelil kritice, později často porážel i výrazné outfity západních prominentních žen, například Hillary Clinton, a stala se inspirací nejen pro ženy na Hradě, ale i mimo něj.

Svoji originalitu s jistotou předvádí i na červeném koberci KVIFF

Dagmar Havlová opět potvrdila, že má styl v malíčku a že na červeném koberci v Karlových Varech umí být elegantní i originální zároveň. Tentokrát vsadila na černé šaty s výraznou bílou mašlí a kontrastními manžetami, které jako by vypadly z módní dílny Coco Chanel. Celkový look doplnily perly a sebevědomý krok ženy, která ví, co jí sluší. Minimalistický střih nechal vyniknout její ženskou siluetu, zatímco monochromatické ladění podtrhlo noblesu a osobitost. V době, kdy se módní trendy často mění rychleji než počasí, Dagmar připomněla, že skutečná elegance je nadčasová. A že i ve věku, kdy jiní volí nenápadnost, ona umí zazářit s noblesou a grácií.