S Českými drahami už se neprojedete, zvykejte si na konkurenci

16. 7. 2025 – 9:53 | Zprávy | Štěpán Bárta

Od roku 2028 se na české železnici chystá obří přestavba. Místo Českých drah přebere prestižní trasy soukromník, a rovnou s flotilou supermoderních vlaků. Je to největší nákup v historii Arrivy v Evropě.

Tyrkysová revoluce na kolejích

Nečekaný tah železničního dopravce Arriva způsobil poprask nejen mezi konkurencí, ale i mezi cestujícími. Společnost oznámila, že od renomovaného českého výrobce Škoda Group objednala 22 zbrusu nových elektrických vlakových souprav. Hodnota kontraktu? Přes sedm miliard korun.

Arriva si tímto krokem pojistila provoz na prestižních dálkových trasách z Prahy do Chebu a Klatov, které doposud obsluhovaly České dráhy. Nové vlaky začnou vozit cestující v prosinci 2028 a Arriva na nich bude jezdit následujících patnáct let. Rozhodnutí ministerstva dopravy, které vybralo Arrivu ve veřejné soutěži, přineslo do železničního světa čerstvý vítr — a taky otázky, jak se s tímto přelomem vyrovná konkurence.

Vysoká rychlost, pohodlí a výrazný design

Škodovky pro Arrivu nebudou žádné ojetiny. Půjde o moderní nízkopodlažní elektrické jednotky, které dosáhnou rychlosti až 200 km/h. Designéři se navíc vyřádili i na vizuálu — vlaky budou zářit tyrkysovou barvou s výrazným fialovým X. Cestující ale zaujme především pohodlí. Generální ředitel Arrivy Daniel Adamka prozradil, že interiéry nabídnou širší sedadla, větší rozestupy a také palubní občerstvení.

„Nejde jen o design. Chceme nabídnout vlakovou službu, která bude pohodlná, moderní a přizpůsobená dnešním požadavkům cestujících,“ uvedl Adamka. Dodal, že nové vlaky budou mít dostatek místa pro kola, což ocení hlavně výletníci směřující na Šumavu či do lázeňských oblastí.

Made in Czech Republic

Zástupci Škoda Group potvrdili, že na výrobě nových vlaků se bude podílet zhruba 80 % českých dodavatelů. „Je to už naše druhá zakázka pro soukromého dopravce a potvrzení, že český průmysl má v Evropě co nabídnout,“ řekl šéf Škody Petr Novotný.

Celá investice je pro Arrivu nejen dopravní posun, ale i strategický milník. Jde o vůbec největší investici společnosti v Evropě. Arriva, která je vlastněna americkou investiční skupinou Squared Capital, působí v 11 zemích a ročně přepraví přes 1,5 miliardy pasažérů.

Zatímco České dráhy musí zhluboka dýchat, Arriva chystá tyrkysový nájezd na koleje. A cestující se mají na co těšit.