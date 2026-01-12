Zlaté glóby v hlavních kategoriích získaly filmy Jedna bitva za druhou a Hamnet
12. 1. 2026 – 11:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zlatý glóbus v kategorii komedie či muzikál získal v noci na dnešek na slavnostním vyhlašování amerických filmových cen film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem, který v hlavní roli ztvárnil vyhořelého revolucionáře, který pátrá po své dceři.
V kategorii nejlepší filmové drama vyhrál snímek Hamnet, který sleduje vyrovnávání se manželského páru Agnes a Williama Shakespearových se smrtí jejich syna.
Komediální thriller Jedna bitva za druhou na motivy románu Městečko Vineland od amerického spisovatele Thomase Pynchona poukazuje na extrémně rozdělenou americkou společnost, která řeší spory zbraněmi. Pojednává také o politickém dědictví černošského hnutí Black Power a organizace zaměřené proti černochům Ku-klux-klan. Dnešní výhra upevňuje jeho pozici favorita na nejlepší film cen Oscar, píše agentura AFP. Snímek si také odnesl Zlatý glóbus za režii a scénář. Thomas Anderson se tak stal teprve druhým filmařem, kterému se podařilo získat toto ocenění za režii, film a scénář najednou, píše AP. Místo DiCapria však ocenění pro nejlepšího herce v kategorii muzikál nebo komedie získal jeho kolega Timothée Chalamet za film Velký Marty. Nejlepším hercem ve filmovém dramatu se stal Wagner Moura ve snímku Tajný agent.
Snímek režisérky čínského původu Chloé Zhaové Hamnet porazil zejména favorizovaný film Hříšníci v režii Ryana Cooglera. Kromě ceny za nejlepší filmové drama si Hamnet odnesl i výhru za nejlepší herečku v této kategorii. Porota ocenila Jessie Buckleyovou za ztvárnění utrápené matky, která po smrti dítěte najde nečekanou útěchu ve hře svého manžela. Vítězkou kategorie určené herečkám v komediích se stala Rose Byrneová za roli ve filmu Kdybych měla nohy, tak ti nakopu.
Mezi seriály uspělo kriminální drama Adolescent z produkce společnosti Netflix, série z lékařského prostředí The Pitt vysílaná HBO Max a hollywoodská komediální série Studio od Apple TV.
Ceny Zlatý glóbus v posledních letech zažily turbulentní období kvůli skandálům kolem Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA), která ocenění uděluje. List Los Angeles Times v roce 2021 napsal sérii investigativních článků o podezřelých vztazích mezi asociací a některými filmovými studii, které podle něj mohly mít vliv na rozhodování o nominovaných i výhercích. Mezi téměř stovkou členů HFPA kromě toho nebyl žádný novinář tmavé pleti, přičemž asociace již předtím několik let čelila kritice, že přehlíží nejen černošské herce a tvůrce, ale i filmy, které se zabývají problematikou etnických menšin. Psalo se i o vysokých odměnách a drahých darech pro členy HFPA.
Kvůli těmto problémům se v roce 2021 ceremoniál vůbec nevysílal a nebylo jisté, zda se cenám ještě někdy vrátí jejich někdejší prestiž a zda bude jejich udílení znovu respektovanou akcí považovanou za předehru vyhlašování Oscarů. Organizátoři ale přistoupili k reformám, porota se zvětšila z 90 na zhruba 300 hlasujících a je více různorodá.