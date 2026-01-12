Trump se prohlásil za prezidenta Venezuely, Spojené státy se stávají nebezpečnou fraškou
12. 1. 2026 – 11:31 | Zpravodajství | Alexej Chundryl
V posledních hodinách se světová politická scéna ocitla v nestandardní situaci, když americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social publikoval příspěvek, v němž se stylizoval jako „prozatímní prezident Venezuely“ s datem nástupu do úřadu v lednu 2026, což vyvolalo širokou mezinárodní pozornost a ostré reakce diplomatů i komentátorů.
Trumpův příspěvek zahrnoval obraz ve stylu upravené stránky Wikipedie, kde byla vedle jeho portrétu uvedena nová role nejmocnějšího muže v Latinské Americe, doplněná o označení „Incumbent January 2026“ – tedy úřadující od roku 2026. Tato neobvyklá deklarace přišla jen krátce poté, co USA provedly rozsáhlou vojenskou operaci ve Venezuele a zadržely jejího prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku, kteří byli následně převezeni do New Yorku a obviněni z účasti na konspiračních trestných činech souvisejících s narkotiky.
Trumpova prezentace sebe sama jako prozatímního venezuelského prezidenta není pouze extravagantním veřejným prohlášením, ale měla doprovodné prvky, které ukazují, jak administrativní rétorika může ovlivnit vnímání veřejnosti i zahraniční politiky. Zúčastněný obraz například uváděl Trumpovu funkci 45. a 47. prezidenta USA a doplňoval jej o viceprezidenta J. D. Vance, což mělo posílit informaci o jeho autoritativní pozici v regionu. Trump v doprovodných komentářích tvrdil, že USA budou řídit Venezuelu „dočasně“ a zajistí přechod k „bezpečnému, správnému a uvážlivému“ přechodu moci, aby prý zabránily převzetí země silami, které „nebudou mít zájem na Venezuelanech“. Odpovědnost za dohled nad ropnými výnosy zmiňoval také jako „prostředek, který má sloužit jak lidem Venezuely, tak Američanům“.
Odpovědi na Trumpův příspěvek byly na mezinárodní úrovni různorodé a často kritické. Oficiální představitelé Venezuely, včetně Delcy Rodríguez, která byla podle některých zpráv formálně uvedena do úřadu jako prozatímní prezidentka země, popřeli, že by Spojené státy měly jakékoli legitimní pravomoci nad jejich vládou či územím. Vládní mluvčí a opoziční představitelé obvinili Washington z pokusů o destabilizaci a narušení suverenity země. V mnoha úřadech a odborných kruzích toto tvrzení nebylo pochopeno jako reálné převzetí moci, ale spíše jako politicky provokativní tvrzení, které může mít dopady na normy mezinárodního práva a vztahy mezi státy.
Zatímco Trumpova deklarace nemá právní oporu a neexistuje žádný mezinárodně uznávaný záznam o tom, že by byl skutečně prozatímním prezidentem Venezuely, její dopady se promítají do širšího kontextu americké zahraniční politiky. Vojenské operace, politické ultimáta a kontrola nad ropnými zdroji v regionu vzbuzují otázky o legitimitě použití síly a o tom, jak mohou takové výroky ovlivnit regionální bezpečnost i vztahy s dalšími zeměmi Latinské Ameriky. Kritici i někteří právní experti upozorňují, že šíření takových narativů může podkopat důvěru v mezinárodní instituce a destabilizovat složitou geopolitickou rovnováhu v oblasti, která historicky čelí politické i hospodářské nestabilitě.