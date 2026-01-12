Vědci spočítali konec civilizace. Lidstvo prý míří k bodu zlomu
12. 1. 2026 | Alex Vávra
Konec světa měl přijít už mnohokrát. Jednou podle proroků, jindy podle matematiků. Jeden z nejzajímavějších scénářů ale nevzešel z víry ani fantazie, nýbrž z vědecké studie, která už v roce 1960 varovala, že lidstvo může zničit samo sebe prostým přemnožením.
Představa konce světa lidstvo fascinuje už tisíce let. Katastrofy, které mají smést civilizaci z povrchu Země, se objevují v náboženských textech, kronikách, vědeckých úvahách i populární kultuře. Někdy má jít o boží trest, jindy o selhání morálky, přírodní katastrofu nebo technologickou chybu. Přestože se dosavadní apokalypsy nikdy nenaplnily, strach z definitivního zlomu se neustále vrací. A výjimečně se neobjevuje jen v kázáních a legendách, ale i v seriózních akademických studiích.
Jedna z nejstarších dochovaných obav o budoucnost světa pochází z doby před zhruba 4 800 lety. Starověký asyrský pisatel tehdy bědoval nad úpadkem morálky mladé generace a naznačoval, že společnost směřuje ke kolapsu. Podobné nářky se od té doby objevovaly v každé epoše. Náboženští vůdci i samozvaní proroci opakovaně stanovovali konkrétní data, kdy měl svět skončit. Židovský vůdce Simon bar Giora viděl konec civilizace kolem roku 70 našeho letopočtu, zatímco jihoafrický pastor Joshua Mhlakela posunul apokalypsu až do nedávné minulosti.
Většina těchto předpovědí byla založena spíše na víře, osobním přesvědčení nebo symbolickém výkladu dějin než na datech. Přesto existuje případ, který se vymyká. Vznikl v prostředí vědy, opíral se o matematiku a byl publikován v jednom z nejprestižnějších akademických časopisů své doby.
Vědecká apokalypsa bez ohně z nebe
V listopadu roku 1960 zveřejnil časopis Science studii tří výzkumníků z Illinoiské univerzity. Heinz von Foerster, Patricia M. Mora a Lawrence W. Amiot se nepokoušeli šokovat bombastickými scénáři jaderné války, dopadu asteroidu ani výbuchu supervulkánu. Jejich pohled na možný konec světa byl mnohem prozaičtější a o to znepokojivější. Podle nich hrozila civilizaci záhuba v důsledku vlastního úspěchu, konkrétně prudkého populačního růstu.
Vědci analyzovali trendy v západní společnosti během přibližně jednoho století a zaměřili se především na vývoj světové populace. Došli k závěru, že lékařský pokrok dramaticky snižuje úmrtnost a tím urychluje růst počtu obyvatel planety. Jejich matematický model ukazoval, že pokud bude tento trend pokračovat, křivka růstu se začne chovat extrémně nestabilně a počet lidí bude mít tendenci směřovat k nekonečnu.
Výsledkem této extrapolace bylo symbolické datum, pátek 13. listopadu 2026, kdy se měl populační růst dostat do bodu, který by byl pro lidskou civilizaci neudržitelný. Nešlo o doslovný konec světa, ale o moment, kdy by podle autorů přestaly fungovat základní mechanismy zásobování a přežití. Svět by jednoduše nebyl schopen uživit vlastní obyvatelstvo.
V roce 1960 žily na Zemi zhruba tři miliardy lidí. O šest a půl dekády později jejich počet přesahuje osm miliard. Z dnešního pohledu se může zdát, že se vědci mýlili, protože žádný kolaps v roce 2026 nenastane. Zároveň se však ukazuje, že jejich základní obava nebyla zcela lichá. Otázka, kolik lidí je planeta schopna dlouhodobě uživit, zůstává otevřená.
Podobné úvahy se ostatně objevily už dávno před nimi. Na konci 18. století varoval britský ekonom Thomas Malthus, že populace roste exponenciálně, zatímco produkce potravin pouze aritmeticky. Podle něj musel tento nepoměr nevyhnutelně vést k hladomorům a masovému umírání. Ačkoli se jeho temné předpovědi zatím nenaplnily díky pokroku v zemědělství a technologiích, myšlenka přírodních limitů nikdy zcela nezmizela.
Strach bohatých a svět za plotem
Zatímco většina lidí bere apokalyptické scénáře s nadhledem, část nejbohatších obyvatel planety se na možné krize připravuje velmi konkrétně. Někteří technologičtí miliardáři investují obrovské sumy do odlehlých lokalit, které nabízejí nejen luxus a soukromí, ale i potenciální bezpečí v případě globálního chaosu.
Mark Zuckerberg si na Havaji pořídil rozsáhlý pozemek, kde vzniká luxusní ranč doplněný podzemním úkrytem s vlastními zdroji energie a zásobami potravin. Jeff Bezos investoval stovky milionů dolarů do nemovitostí na floridském Indian Creek Island. Larry Ellison mezitím skoupil téměř celý ostrov Lanai. Tyto destinace spojuje nejen krása a exkluzivita, ale také strategická poloha, která by v případě kolapsu globálních struktur mohla sehrát klíčovou roli.
Takové kroky mohou působit paranoidně, ale zároveň odrážejí hlubší nejistotu moderního světa. Klimatická změna, geopolitické napětí, vyčerpávání zdrojů i demografické proměny vytvářejí pocit, že stabilita, na kterou jsme si zvykli, nemusí být samozřejmostí.
Na rozdíl od proroků a matematiků minulosti dnes víme, že konec světa nepřijde v konkrétní pátek ani na základě jediné rovnice. Budoucnost lidstva se bude spíše lámat v sérii postupných rozhodnutí, technologických inovací a politických kompromisů. Apokalypsa tak možná nebude jednou velkou událostí, ale dlouhým procesem, který si sami utváříme.
A právě v tom spočívá největší paradox všech předpovědí konce světa. Nejde ani tak o to, kdy skončí planeta, ale o to, zda dokážeme včas změnit směr, kterým se po ní pohybujeme.