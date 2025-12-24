Živý kapr letos stojí 126,23 koruny za kilogram, mírně víc než loni
24. 12. 2025 – 11:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Živý kapr letos stojí průměrně 126,23 koruny za kilogram, což ve srovnání s loňskem představuje mírný nárůst o 1,08 koruny (tedy o 0,86 procenta).
Víc, a sice o 14,34 koruny (o 22,42 procenta), zdražila vejce, kdy balení deseti kusů tento měsíc vyjde v průměru na 78,29 koruny. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Vejce od letošního srpna postupně zdražují také v meziměsíčním srovnání, nyní proti listopadu téměř o pět korun (o 6,62 procenta).
Údaje, které ČSÚ zjišťuje jednorázově v terénu, nevstupují do výpočtu měsíčních spotřebitelských cen.
Od roku 2019, kdy ČSÚ ve své databázi začal uvádět data, cena kapra setrvale roste. Letos si za něj lidé proti roku 2019 připlatí 29,44 koruny (30,42 procenta). Před letošními Vánoci nahlásili prodejci kaprů Státní veterinární správě přibližně 2500 prodejních míst, podobně jako v minulém roce. Nejvíc míst, zhruba třetina, opět připadá na Jihomoravský kraj. V Praze veterináři evidují 178 stánků, o dva méně než loni.
Důvodem současného zdražování vajec je podle dřívějšího vyjádření Českomoravské drůbežářské unie šíření ptačí chřipky v Evropě a přestavba chovů, kdy ty klecové budou v Česku od roku 2027 zakázány. Vejce z klecových chovů ale přestanou velké obchodní řetězce nabízet od příštího roku, což může mít podle unie na cenu rovněž vliv.
Po zveřejnění záběrů z velkochovů se obchodní řetězce před sedmi lety zavázaly k tomu, že klecová vejce přestanou prodávat do letošního roku. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza ČTK řekl, že tato vejce lidé v obchodech nenajdou od začátku ledna 2026. Podle něj ale nehrozí, že by byl vajec v nedostatek.
Suroviny na pečení jsou letos téměř o desetinu dražší než loni. Z toho nejvíc zdražily ořechy, hlavně vlašské. Lidé si ale připlatí také za kakao nebo strouhaný kokos. Naopak máslo meziročně zlevnilo zhruba o 30 procent, vyplynulo dříve z analýzy společnosti Česká distribuční.
Vývoj cen potravin:
|Položka
|Prosinec 2024 (v Kč)
|Leden 2025 (v Kč)
|Listopad 2025 (v Kč)
|Prosinec 2025 (v Kč)
|Prosinec 2025/Prosinec 2024
|Prosinec 2025/Leden 2025
|Prosinec 2025/Listopad 2025
|Vepřová pečeně (1 kg)
|176,09
|181,72
|170,34
|157,80
|-10,39 %
|-13,16 %
|-7,36 %
|Mléko polotučné pasterované (1 l)
|25,79
|26,13
|27,36
|26,80
|3,92 %
|2,56 %
|-2,05 %
|Eidamská cihla (1 kg)
|209,73
|200,31
|207,44
|187,99
|-10,37 %
|-6,15 %
|-9,38 %
|Jogurt bílý netučný (150 g)
|11,30
|11,82
|11,87
|11,41
|0,97 %
|-3,47 %
|-3,88 %
|Vejce slepičí čerstvá (10 ks)
|63,95
|63,99
|73,43
|78,29
|22,42 %
|22,35 %
|6,62 %
|Máslo (1 kg)
|286,54
|286,68
|249,40
|238,37
|-16,81 %
|-16,85 %
|-4,42 %
|Pšeničná mouka hladká (1 kg)
|16,55
|18,44
|18,77
|17,48
|5,62 %
|-5,21 %
|-6,87 %
|Chléb konzumní kmínový (1 kg)
|38,33
|38,39
|39,88
|40,06
|4,51 %
|4,35 %
|0,45 %
|Pečivo pšeničné bílé (1 kg)
|67,97
|67,94
|70,01
|70,34
|3,49 %
|3,53 %
|0,47 %
|Cukr krystalový (1 kg)
|20,64
|20,77
|20,97
|21,04
|1,94 %
|1,3 %
|0,33 %
|Pivo výčepní, světlé, lahvové (0,5 l)
|14,94
|14,73
|14,73
|14,62
|-2,14 %
|-0,75 %
|-0,75 %
|Konzumní brambory (1 kg)
|23,98
|23,02
|18,74
|18,68
|-22,1 %
|-18,85 %
|-0,32 %
|Jablka konzumní (1 kg)
|40,70
|40,26
|39,35
|38,94
|-4,32 %
|-3,28 %
|-1,04 %
|Kapr živý (1 kg)
|125,15
|126,23
|0,86 %
zdroj: ČSÚ