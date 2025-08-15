Živoucí ukázka, jak vypadat skvěle i po padesátce: Dechberoucí Daniela Peštová se předvedla na pláži
15. 8. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Ranní zenová vycházka s kávou známé modelce evidentně svědčí.
Slovenský drtič pódií Pavol Habera si doma hýčká pořádnou kočku. Jeho manželka Daniela Peštová, které bude letos 55, podala důkaz z ranní plážové procházky.
„Brzy ráno na prázdné pláži, káva v ruce, studená voda dotýkající se mých prstů u nohou… Čistá radost,“ popisuje takřka meditativní náladu.
Nám ostatním se ale při pohledu, který modelka nabídla, medituje přeci jen o něco hůř: Krátká volná mikina totiž křivky moc nezakryla a na první pohled je jasné, že Daniela má pořád naprosto neskutečnou formu.
Fantasticky ploché a vysekané břicho, které by jí naprosto bez jakékoliv nadsázky mohla závidět kdejaká pětadvacítka, ale není zadarmo. A obzvlášť pro Danielu, která se ve svém věku musí popasovat s dámskou překážkou.
„Menopauza dokáže být pěkná potvora. Mě nejvíc překvapila ta kila, která šla nahoru zdánlivě bez ohledu na to, jak cvičím nebo co jím,“ psala na sítích.
Žádné výmluvy ale nehledá: „Podstatně více pohybu a podstatně méně sladkostí. I s přibývajícím věkem se dá udržet fit. Možná to nejde tak lehce jako zamlada, možná to stojí větší úsilí, ale když se chce, všechno jde,“ má jasno.
A nevymýšlí si, však se stačí podívat.
Zobrazit příspěvek na Instagramu