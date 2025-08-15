Chce vzít televizi útokem! Martin Hranáč: "Moc bych si chtěl zkusit hrát v Ulici"
15. 8. 2025 – 7:10 | Magazín | BS
Znovuobjevený sympaťák chce kout železo, dokud je žhavé.
Martin Hranáč zůstal po letech v paměti především oddaným fanouškům kdysi populární reality show VyVolení. Nyní se ale vrací na obrazovky a zdá se, že se nehodlá spokojit jen s malou rolí.
Televize Nova ho totiž oslovila, zda by se nechtěl podílet na přípravě nové řady kuchařského pořadu Hell's Kitchen, kde byl potřeba nový personál, který by nahradil odejitého šéfkuchaře Kašpárka.
Nebojte, Hranáč nebude novým šéfkuchařem. Tím se stal Jan Punčochář a Hranáč mu bude dělat asistenta.
„Nova byla jediná a první televize, která mě oslovila a nabídla mi práci. Vůbec jsem o tom nepřemýšlel, protože tohle je splněný sen. Myslím, že je to asi tak poprvé za 20 let, co se objevím na obrazovce. Natáčení bylo fajn, protože je to obor, ve kterém se pohybuji a navíc jsem poznal Honzu, který mi ukázal postupy a přípravu jídel. On je prostě neuvěřitelnej machr a navíc je strašně skromnej člověk, moc ho obdivuji,“ pochvaloval si Hranáč pro Blesk.
Druhá řada kuchařské show už je natočena, Hranáčovi ale práce nekončí: Bude natáčet ještě zábavná videa pro profily Hell's Kitchen na sociálních sítích.
Z televize pryč se Hranáčovi rozhodně nechce. Sní o místu ve známém seriálu: „Já bych strašně chtěl hrát v seriálu Ulice, je to pro mě další meta, kam bych se chtěl dostat. Miluju Ulici a sleduji jí od začátku. Moc bych si chtěl zkusit tam hrát,“ prozradil.
Produkce seriálu s ním nicméně nepočítá. Ale kdo ví, pokud si vybuduje pořádné jméno a popularitu svými kuchařskými vystoupeními, třeba se mu ještě producenti Ulice ozvou rádi sami.