Životní úroveň si pochvaluje nejvíc Čechů za 19 let, kdo především?

Koukej za dva týdny stihnout to, co se ti nepodařilo za tři roky, jinak to vezmu do rukou sám. Tak nějak lze číst vzkaz německého ministra vnitra Horsta Seehofera kancléřce Angele Merkelové. Nejde přitom jen o migranty. V sázce je budoucnost vládní konzervativní unie, samotné kancléřky, jejího kabinetu a potažmo i celé Evropy. více