Chudoba hrozí pětině mladých. Komu nejvíc?

Více než pětině mladých od 18 do 30 let v Česku hrozí chudoba. V přepočtu by jich mohlo být kolem 300 tisíc. Častěji jsou to ženy než muži. Největší vliv na situaci mladých má jejich rodinné zázemí, vzdělání a také bydlení, ukázal průzkum agentury Median pro Charitu ČR. Její zástupci ve středu výsledky představili na tiskové konferencí.

"Vidíme, že do chudoby se dostanou v mládí a nejsou často schopni se z ní vymanit. Vyrůstá tak celá generace. Pro společnost je to velmi rizikové, protože lidé zůstávají ve vyloučení celý život. Je to zátěž ekonomická i morální," uvedla charitní analytička Martina Veverková.

Do reprezentativního průzkumu se v dubnu zapojilo 800 lidí od 18 do 30 let. Podle zjištění hrozí chudoba 22 procentům mladých - 18 procentům mužů a 27 procentům žen.

"Mladým mužům se daří z chudoby vymanit, mladým ženám méně a často v chudobě zůstávají," řekla socioložka Kateřina Pulkrábková. Ve věku do 25 let trápí chudoba 20 procent mužů a poté do třicítky 16 procent. Podíl žen se nemění a zůstává na 27 procentech.

Podle Veverkové na chudobu mladých má největší vliv to, že si jejich rodina nemohla koupit to, co potřebovala. Druhým faktorem je nestabilní bydlení, zkušenost s jeho ztrátou a náhlým stěhováním. Roli pak hraje maturita. Šance lidí, kteří ji nemají, jsou mnohem horší, dodala analytička.

Chudoba ohrožuje dvě pětiny mladých, kteří mají jen základní vzdělání či nezískali maturitu. Mezi těmi, kteří zkoušku z dospělosti složili a dál už nestudují, je to 22 procent. Mezi vysokoškoláky je to pak 13 procent. Roli hraje ale i vzdělání rodičů. Čím vyšší mají, tím méně jejich potomkům chudoba hrozí.

Ti, které chudoba ohrožuje, častěji zažili zadlužení rodičů a jejich nezaměstnanost a vyrůstali také v neúplné rodině.

"Pokud někdo pochází z rodiny, která si nemohla vždy dovolit koupit to, co potřebovala, a navíc nemá maturitu a vyrůstal bez otce, pravděpodobnost, že bude ohrožen chudobou, je 59 procent," řekla Veverková. Podle ní u mladých bez maturity, jejichž rodina sice nouzí netrpěla, ale zažila ztrátu bydlení a nucené stěhování, dosahuje pak pravděpodobnost pádu do chudoby 73 procent.

Většina mladých má aspoň hrubou představu o tom, kolik peněz za co vydává. Devět procent ohrožených chudobou uvedlo, že má exekuci či je v insolvenčním řízení.

Podle dotázaných chudobu může způsobit lenost či neochota pracovat a učit se. Pokud se ale mluví o blízkých, vidí mladí podle Veverkové i objektivní příčiny jako špatné rodinné zázemí, předražené bydlení, tíživou životní situaci či nedostatečné vzdělání. "Chtěli bychom nabourat společenský stereotyp, že chudoba je důsledkem osobního selhání," dodala Veverková.

Podle šéfa Charity ČR Lukáše Curyla je pro řešení situace podstatné, aby v Česku bylo třeba dostupné sociální bydlení. Charita podporuje také zvyšování minimální mzdy, za kterou často lidé bez vzdělání pracují.