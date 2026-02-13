Životní minimum se změní zřejmě od července místo od května, schválila Sněmovna
13. 2. 2026 – 10:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Částky životního minima se změní zřejmě od letošního července místo od května.
Odklad schválila dnes zrychleně už v úvodním kole Sněmovna hlasy koaličních i opozičních poslanců. Novelu o životním a existenčním minimu zdůvodnil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) snížením zátěže úřadu práce. Předlohu teď dostane k posouzení Senát.
Životní minimum upravila novela související se zákonem, která zavedla novou dávku státní sociální podpory. Takzvaná superdávka nahradila příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky.
Životní minimum pro samotného dospělého se má podle platného zákona zvýšit od května z 4860 Kč na 5500 korun. U prvního dospělého v domácnosti má vzrůst ze 4470 korun na 5000 Kč, naopak u dalšího dospělého má klesnout z 4040 Kč na 3750 korun. Nová dávka státní sociální podpory by tak mohla být pro malé domácnosti vyšší a měla by lépe odrážet jejich situaci.
Odklad změn částek životního minima má zjednodušit podle Juchelky přepočet dávek státní sociální pomoci. "K přepočtu z důvodu změny částek životního minima dojde v době, kdy u většiny klientů bude dávka státní sociální pomoci přepočtena podle příjmů a nákladů na bydlení. Zajistí se tak efektivní administrativní proces, sníží se zátěž úřadu práce," uvedl ministr ve zdůvodnění. Podle Juchelkova předchůdce v čele ministerstva Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je posun logický, zamezí nutnosti dvojího přepočtu.
Dosavadní příjemci čtyř příspěvků, kteří podali žádost do konce roku, mají začít superdávku pobírat od května. Do té doby jim úřady budou posílat nynější částku. V jiné novele, kterou dnes Sněmovna projednává, Juchelka navrhl odklad vyplácení superdávky o čtvrt roku a změn v životním minimu na říjen. Pokud by se ale zjistilo, že úřady práce stihnou přepočet nynějších dávek na superdávku včas, Juchelka by nechal tuto předlohu v dalším schvalování zamítnout.
Navýšení minima se odrazí také v pěstounských dávkách a dalších podporách. Naopak neovlivní výši humanitární dávky pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou, bude nadále vycházet z nynějších částek životního a existenčního minima.
Juchelkova schválená novela také jasně stanoví, že dávka státní sociální pomoci se nepovažuje za započitatelný příjem. Změny v posuzování nároku domácnosti na superdávku by se měly uplatit až od června 2028, nikoli od letošního července, a to kvůli nutným změnám v informačních systémech. Nově se už nemá hodnotit situace společně posuzovaných osob, ale členů domácnosti. Posuzování se využívá podle zdůvodnění například i pro mimořádnou okamžitou pomoc a příspěvek na zvláštní pomůcku pro lidi se zdravotním postižením.