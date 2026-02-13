Letadlo nad Prahou bylo 30 sekund od pádu. Piloti zachránili stovky životů na poslední chvíli
13. 2. 2026 – 10:48 | Magazín | Anna Pecena
Běžný let z Portugalska do Prahy se změnil v děsivý moment, kdy proudové letadlo začalo neřízeně klesat směrem k zemi jen pár sekund od katastrofy. Piloti ale tragédii odvrátili doslova na poslední chvíli a letadlo bezpečně přistálo.
Dopravní let nad českou metropolí se stal v polovině ledna dramatickým příběhem, který mohl skončit katastrofou. Airbus portugalské aerolinie mířící z Lisabonu k Václav Havel Airport Prague se dostal do kritické situace během přiblížení k přistání. Podle dostupných informací začalo letadlo klesat příliš rychle a nacházelo se v nízké výšce nad okolní krajinou, což piloty přivedlo do extrémně nebezpečné situace.
Letu, který se opakuje až sedmkrát týdně, tentokrát hrozil pád. V momentě, kdy přiblížení neprobíhalo podle standardů a stroj klesal směrem k terénu, varovali pilota pracovníci řízení letového provozu. Chvíle napětí na palubě byly doslova o počtu sekund – podle informací z médií letadlo klesalo k zemi přibližně 30 vteřin před nárazem, než jej piloti prudce vyrovnali a zabránili nehodě.
Co se stalo v kritickém okamžiku
Když letadlo začalo ztrácet výšku, situace se rychle stala nebezpečnou. V takových případech je výška nad zemí zásadní – letouny cestujících obvykle přistávají z výšky několika stovek metrů nad zemí a určité standardy říkají, že stabilní přiblížení musí být zajištěno minimálně od určitého bodu. Když však výška klesne příliš rychle, pilotům se může dramaticky zkrátit čas na korekci. V tomto konkrétním případě to bylo zhruba půl minuty od okamžiku, kdy standardní parametry byly porušeny, než se podařilo opět nabrat bezpečnou letovou hladinu.
Jak bývá v komerční dopravě běžné, letadla na této trase létají několik tisíc kilometrů ročně a letová bezpečnost je extrémně vysoká. Statistiky Evropské agentury pro bezpečnost letectví ukazují, že komerční lety mají extrémně nízkou frekvenci reálných blízkých pádů – události, kdy se letadla ocitnou “pár sekund od tragédie”, se počítají na jednotky do desítek ročně na celý kontinent s miliardami nalétaných kilometrů.
Podle mluvčího Řízení letového provozu České republiky nyní české úřady spolu s odborníky analyzují přesnou příčinu incidentu. Vyšetřování se zaměřuje na data z černých skříněk, meteorologické podmínky, komunikaci s řízením letového provozu a návaznost na standardní postupy při přiblížení. Žádné konečné závěry zatím nebyly zveřejněny.
Reakce a důsledky
Nakonec letadlo bezpečně přistálo na ruzyňském letišti, cestující i posádka byli v pořádku a nebyly hlášeny žádné zranění. Incident ale připomněl, jak křehká může být hranice mezi běžným letem a potenciálně katastrofálním pádem. Piloti díky rychlé a přesné reakci zabránili nejhoršímu, což je ve světě letectví vždy považováno za heroický zásah.
Vyšetřování bude pokračovat, ale jedna věc je už nyní jasná – jen díky včasné akci posádky a varování řízení letového provozu mohli pasažéři v klidu opustit kabinu po přistání.