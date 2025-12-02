Zhoršuje se to. Mrazivá slova Patrika Hezuckého: "Už je to stejně jedno. Dohání mě světlo"
2. 12. 2025 – 13:44 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbený moderátor znepokojil fanoušky ještě víc než předtím.
Milovaný moderátor Patrik Hezucký děsí své blízké i fanoušky už přes dva týdny. Bojuje s těžkou nemocí a místo uklidnění spíš přibývá nervozity, protože to nevypadá, že by se jeho stav nějak dramaticky lepšil. Možná spíš naopak.
Nedávno sice padla slova, že se zvažovalo propuštění z nemocnice. K němu ale nedošlo a nezdá se, že by v dohledné době bylo v plánu.
„On už v podstatě většinu času jen dříme. Tělo nemá sílu,“ říká zdroj z okolí podle eXtra.cz.
Patrikův blízký kamarád a kolega Leoš Mareš ho v pondělí navštívil hned dvakrát. Nejdřív s Evropou 2 a večer ještě sám.
„Já jsem se tam pak večer ještě vracel, protože mi psala Nikola, že jí volala sestřička, abychom tam hned přijeli. Takže jsme tam byli ve třech, byli jsme tam do 23 hodin. Patrik tak jako pospával a vlastně se občas i usmál,“ vyprávěl Mareš v Ranní show. Nikola je Hezuckého manželka, aby bylo jasno, o kom je řeč.
Při odchodu ale padla snad nejmrazivější slova. Mareš se ptal, jestli nemá Patrikovi zhasnout, protože měl nad nemocničním lůžkem rozsvícené světlo.
„Ono už je to teď stejně jedno. Už mě dohání,“ odvětil Hezucký.
Když se kolega ptal, co ho dohání, vysvětlil jednoduše: „Světlo.“