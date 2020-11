Děti začínají být atakovány online agresory již před 10. rokem věku

Těžko se to bude mnohým rodičům připouštět, ale průzkum vedený sexuoložkou Petrou Sejbalovou a autorkou knih sexuální výchovy Janou Martincovou zjistil, že naše děti jsou terčem sexuálních agresorů již ve věku nižším než deset let.

Průzkum na téma Děti ohrožené pornografií a online sexuálními agresory byl mezi dospívajícími ve věku 13 až 20 let veden prostřednictvím škol v září 2020.

Cílem dotazníkové studie bylo zjistit, od jakého věku jsou děti vystaveny vlivu pornografie a dány všanc lovcům sexuálních obětí, zvláště nezletilých, a jak si s touto zkušeností dokáží poradit.

Počet prvně oslovených dětí dosahuje vrcholu ve 13 letech. Dívky čelí online sexuálním agresorům 3x častěji než chlapci.

zdroj: tisková zpráva

zdroj: tisková zpráva

Může tomu rodič nějak zabránit?

Co po našich dětech sexuální agresoři chtějí? Nejčastěji dívat se na foto nebo video přirození dotyčného nebo k zaslání nahých fotek a videí svých obětí.

zdroj: tisková zpráva

Kromě 16. roku byly častěji osloveny dívky. Ve věku 13 let je většina dívek již tělesně sexuálně plně vyzrálá, nicméně po psychické stránce jsou snadno manipulovatelné a snadno podlehnou vlivu okolí. Ze sexuologické praxe vyplývá, že většina online sexuální agresorů nejsou pedofilové, což tento průzkum potvrzuje.

zdroj: tisková zpráva

U jedné třetiny oslovených agresor znal skutečný věk dítěte.

Části mladistvým agresor vyhrožoval. Jak?

zdroj: tisková zpráva

Co nás příjemně překvapilo, tak plné ¾ oslovených si s danou situací umělo správně poradit a hovor s agresorem ihned napoprvé ukončilo. Proč je to potěšitelné zjištění? Naše děti nemůžeme před riziky sociálních sítí ochránit, ale můžeme je naučit potřebným reakcím a účinné obraně.



Jak výsledky průzkumu interpretovat?

Sexuální výchovu čerpají děti z internetu! Buď sami nebo prostřednictvím spolužáků.

Potřeba korekce informací z internetu a od spolužáků o dospívání, sexu a zdraví by měla proběhnout v rodině (hovory, předání knihy), za podpory faktických informací ze školy.

Nejvhodnější věk předání informací o dospívání je u dívek kolem 11. roku, u chlapců v rozmezí 11-13 let (1/3 dívek a polovina chlapců má již ve 13 letech vážnou známost).

Děti na internetu sledují i patologickou formu pornografie. Ochrana před pornografií a online sexuálními agresory a manipulátory by měla probíhat minimálně od 8 let. Mladší děti také spíše podléhají dojmu, že se v pornu jedná o reálný sexuální život, proto jsou nejohroženější ze strany manipulátorů, kteří je mohou přesvědčit, že to, co po nich chtějí, je normální jednání. S těmito informacemi se musí začít u dětí dříve.

Osloveny sexuálními agresory bývají častěji dívky ¾ než chlapci ½, v obou případech nejčastěji ve věku 13 a 12 let. Nejvíce oslovených bylo vyzváno k zaslání nahých fotek a videí, poté ke sledování fotek a videí přirození dotyčného. Naštěstí ¾ takto oslovených ihned komunikaci ukončily. Více než ½ se se svým zážitkem někomu svěřila, nejčastěji kamarádům.

Výzkumem byl jednoznačně prokázán fakt, že čím dříve dítě přijde do kontaktu s pornografií, tím více se stává potencionální obětí online agresorů a tím hůře této situaci dokáže čelit.

Děti před riziky neuchráníme, musíme je naučit jim účinně čelit!

zdroj: tisková zpráva