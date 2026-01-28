Žene se chumelenice, varují meteorologové. Podívejte se na mapu, kde se připravit na zimní počasí
28. 1. 2026 – 12:41 | Magazín | BS
Odborníci z ČHMÚ zveřejnili výstrahu před zvýšeným množstvím nového sněhu.
Zítra, tedy ve čtvrtek 29.1.2026, můžeme na některých místech republiky počítat s novou sněhovou pokrývkou, avizovali meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.
Alespoň trochu sněhu přitom pravděpodobně přijde na většině území.
„Sněžení nebude nikterak vydatné, ale o to bude plošnější, alespoň 5 cm nového sněhu za 24 hodin je pravděpodobných na velké části území. Nejvíce by mohlo nasněžit hlavně na Vysočině, kde by se celkové úhrny mohly blížit až k 10 cm,“ píšou meteorologové na sociální síti.
„Existuje relativně výrazná prostorová nejistota kde a kolik nakonec nasněží. Největší shoda je zejména v oblasti Vysočiny a okolí, naopak na severu Čech budou patrně úhrny nejnižší nebo někde dokonce vůbec sněžit nebude,“ pokračují.
Na žádný krásný prašan ale pravděpodobně nedojde: „Teploty přes den budou v rozmezí -2 až +2 °C, sníh tedy bude většinou mokrý,“ předpovídají odborníci.
Hned vzápětí pak ještě vydali oficiální výstrahu. Týká se jihu země, meteorologové ale dodávají, že se problémy mohou vyskytovat i jinde: „Zejména v jižní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy může napadnout od 5 do 10 cm nového, většinou mokrého sněhu. Odpoledne a večer bude sněžení od jihozápadu pozvolna ustávat. Sněžení bude způsobovat komplikace v dopravě, a to pravděpodobně i mimo území platnosti výstrahy,“ varuje ČHMÚ.