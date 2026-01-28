Dnes je středa 28. ledna 2026., Svátek má Otýlie
28. 1. 2026 – 12:41 | Magazín | BS

Žene se chumelenice, varují meteorologové. Podívejte se na mapu, kde se připravit na zimní počasí
zdroj: Freepik.com
Odborníci z ČHMÚ zveřejnili výstrahu před zvýšeným množstvím nového sněhu.

Zítra, tedy ve čtvrtek 29.1.2026, můžeme na některých místech republiky počítat s novou sněhovou pokrývkou, avizovali meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.

Alespoň trochu sněhu přitom pravděpodobně přijde na většině území.

„Sněžení nebude nikterak vydatné, ale o to bude plošnější, alespoň 5 cm nového sněhu za 24 hodin je pravděpodobných na velké části území. Nejvíce by mohlo nasněžit hlavně na Vysočině, kde by se celkové úhrny mohly blížit až k 10 cm,“ píšou meteorologové na sociální síti.

„Existuje relativně výrazná prostorová nejistota kde a kolik nakonec nasněží. Největší shoda je zejména v oblasti Vysočiny a okolí, naopak na severu Čech budou patrně úhrny nejnižší nebo někde dokonce vůbec sněžit nebude,“ pokračují.

Na žádný krásný prašan ale pravděpodobně nedojde: „Teploty přes den budou v rozmezí -2 až +2 °C, sníh tedy bude většinou mokrý,“ předpovídají odborníci.

Hned vzápětí pak ještě vydali oficiální výstrahu. Týká se jihu země, meteorologové ale dodávají, že se problémy mohou vyskytovat i jinde: „Zejména v jižní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy může napadnout od 5 do 10 cm nového, většinou mokrého sněhu. Odpoledne a večer bude sněžení od jihozápadu pozvolna ustávat. Sněžení bude způsobovat komplikace v dopravě, a to pravděpodobně i mimo území platnosti výstrahy,“ varuje ČHMÚ.

chmu vystraha 28012026 snih zdroj: ČHMÚ

