13. 11. 2025 – 6:19 | Zprávy | Anna Pecena

Lovci slev pozor: Albert spustil akci roku
nákupy v albertuzdroj: AI DALL-e
Albert spouští akci, která rozbouří nákupní vozíky po celé republice. Od 12. do 18. listopadu 2025 nabízí supermarketové „NEPORAZITELNÉ“ slevy, které připomínají časy před zdražením. Máslo za třicet korun, jogurt za pár drobných a kilo masa téměř za polovinu – takové ceny se jen tak nevidí.

Máslo, maso a jogurty: Návrat do zlatých časů

Když se v regálech objeví máslo za 32,90 Kč, je jasné, že bude fronta až k zelenině. Zatímco běžná cena bývá kolem šedesátikoruny, teď si ho může dovolit každý – a ještě přihodit do košíku i řecký jogurt Milko za 13,90 Kč, tedy o 36 % levněji. A kdo má rád pořádný kus masa, ten se zaraduje u vepřové krkovice bez kosti – kilo za 89,90 Kč, sleva rovných 60 %. Tohle je nabídka, která mizí rychleji než první sníh.

Čokoládové pokušení a ranní káva za babku

Milka čokoláda padla z původních 39,90 Kč na 29,90 Kč – o čtvrtinu levněji. Kdo by odolal? Na sladkou tečku po obědě nebo večerní mlsání ideální. A k tomu pořádná dávka kofeinu: kilogram mleté kávy Jihlavanka Standard stojí jen 239 Kč, zatímco běžně bývá za 399 Kč. To je rozdíl, který už stojí za to doplnit zásoby.

Zlevněný je i Božkov Originál – oblíbený český rum pořídíte za 119,90 Kč. Na studené listopadové večery přijde vhod. A pokud chcete zůstat u nealka, Albert zlevnil i Jihočeské trvanlivé mléko 3,5 % na 17,90 Kč za litr.

Víkendové trháky: sleva až 58 %

Od pátku do neděle 15.–16. listopadu přichází další vlna „neporazitelných“ akcí. Kuře bez drobů a čtvrtky za 69,90 Kč (sleva 30 %), šunka standard za 12,90 Kč (sleva 41 %), nebo paprika sladká Albert za 19,90 Kč (sleva 58 %). A kdo má rád klasiku, sáhne po Kunín Termixu za 7,90 Kč – rovná polovina běžné ceny.

Zásoby mizí rychleji než rohlíky o svátcích

Podle prvních ohlasů zákazníků se slevová akce Alberta stala okamžitým hitem. Lidé sdílejí fotky plných vozíků na sociálních sítích a v některých pobočkách se máslo i čokoláda vyprodávají během prvních hodin po otevření. Není divu – kdo si pamatuje doby, kdy kilogram kávy stál čtyři stovky, teď cítí šanci ušetřit stovky korun. Mnozí proto nakupují do zásoby, zvlášť trvanlivé potraviny jako kávu, mléko nebo olej. Pokud si někdo myslí, že může počkat do víkendu, možná ho v regálu čeká jen prázdné místo a cedulka „vyprodáno“.

Albert prostě chystá listopad, jaký tady dlouho nebyl. Potraviny, které zdražovaly měsíce, teď padají o desítky procent dolů. Stačí si jen nainstalovat aplikaci, protože právě s ní jsou ceny ještě výhodnější.

Akce platí do 18. listopadu 2025 – nebo dokud se regály nevyprázdní. A podle dosavadního zájmu to nevypadá, že by trvalo dlouho. Takže kdo chce máslo za třicet a maso pod stovku, musí vyrazit rychle.

