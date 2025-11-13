Dnes je čtvrtek 13. listopadu 2025., Svátek má Tibor
Polština je problém! Vojta Kotek: "Že já jsem si raději nevzal Ewu Farnou"

13. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Polština je problém! Vojta Kotek: "Že já jsem si raději nevzal Ewu Farnou"
zdroj: Profimedia.cz
Kdyby měl doma slavnou zpěvačku, s návody v sousedské řeči by se vypořádal raz dva.

Oblíbený herec Vojtěch Kotek se zhlédl v přírodě a rozhodl se bavlnkový městský život plný kaváren a plesů vyměnit za maringotku, hospodářství a biofarmu u Kozárovic na Příbramsku.

Což je jednak velmi chvályhodný postoj, a jednak to Kotek ještě k tomu nejspíš myslí opravdu vážně. Na svém novém hospodářství natáčí dokusérii Farma Vojty Kotka, ale jakmile se vypnou kamery, nic se nemění a Kotek se pořád chová úplně upřímně a v pohodě, jak nedávno potvrdili místní.

„Vojta nemá žádné hvězdné manýry, je to úplně normální kluk. Přesvědčil mě o svém ryzím vztahu k přírodě a opravdovém zájmu o les i hospodaření v něm,“ chválil ho místostarosta Kozárovic Pavel Burda pro Příbramský deník.

Práce na farmě nicméně není žádný med a Vojtova dokusérie rozhodně nefunguje jako moderní idyla romantizující venkov pro městské publikum. Hospodářství dává zabrat a občas se ještě k tomu vzbouří technologie.

A občas stačí si prostě nepřečíst návod, jako když se Vojta snažil postavit čerpadlo, aby manželka Radana nemusela chodit pro vodu k rybníku.

„Jsem ten typ, který nikdy nečte návody ani se nedívá na videa. Snažím se přijít na všechno sám,“ potvrdil Kotek už dřív v rozhovoru.

Nakonec si ale beztak nic přečíst nemohl, i kdyby chtěl: „Tady je návod, je to polsky,“ říká herec ženě.

„Polsky neumím,“ vrtí hlavou manželka vzdor svému kočičímu polskému příjmení.

Že já jsem si raději nevzal Ewu Farnou,“ povzdechl si Kotek s humorem.

Zdroje:
denik.cz, Extra.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

