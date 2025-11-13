Polština je problém! Vojta Kotek: "Že já jsem si raději nevzal Ewu Farnou"
13. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Kdyby měl doma slavnou zpěvačku, s návody v sousedské řeči by se vypořádal raz dva.
Oblíbený herec Vojtěch Kotek se zhlédl v přírodě a rozhodl se bavlnkový městský život plný kaváren a plesů vyměnit za maringotku, hospodářství a biofarmu u Kozárovic na Příbramsku.
Což je jednak velmi chvályhodný postoj, a jednak to Kotek ještě k tomu nejspíš myslí opravdu vážně. Na svém novém hospodářství natáčí dokusérii Farma Vojty Kotka, ale jakmile se vypnou kamery, nic se nemění a Kotek se pořád chová úplně upřímně a v pohodě, jak nedávno potvrdili místní.
„Vojta nemá žádné hvězdné manýry, je to úplně normální kluk. Přesvědčil mě o svém ryzím vztahu k přírodě a opravdovém zájmu o les i hospodaření v něm,“ chválil ho místostarosta Kozárovic Pavel Burda pro Příbramský deník.
Práce na farmě nicméně není žádný med a Vojtova dokusérie rozhodně nefunguje jako moderní idyla romantizující venkov pro městské publikum. Hospodářství dává zabrat a občas se ještě k tomu vzbouří technologie.
A občas stačí si prostě nepřečíst návod, jako když se Vojta snažil postavit čerpadlo, aby manželka Radana nemusela chodit pro vodu k rybníku.
„Jsem ten typ, který nikdy nečte návody ani se nedívá na videa. Snažím se přijít na všechno sám,“ potvrdil Kotek už dřív v rozhovoru.
Nakonec si ale beztak nic přečíst nemohl, i kdyby chtěl: „Tady je návod, je to polsky,“ říká herec ženě.
„Polsky neumím,“ vrtí hlavou manželka vzdor svému kočičímu polskému příjmení.
„Že já jsem si raději nevzal Ewu Farnou,“ povzdechl si Kotek s humorem.