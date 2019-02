Žena, která neznala strach - ani na křídlech letadel

Maso z problematických polských jatek, kde se porážely nemocné krávy, se dostalo i do Česka. Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) šlo o zhruba 300 kilogramů hovězího v Praze, Varnsdorfu, Novém Bydžově a Kostelci nad Labem. Jedna zásilka o hmotnosti 100 kilogramů byla vrácena po apelu polského obchodníka zpět do Polska. Řekl to na mimořádném briefingu. Ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád uvedl, že maso nemusí být závadné, ale zpracovávalo se v závodech, kam šla i problematická zvířata.

16:01