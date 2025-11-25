Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová, bylo jí 78 let
25. 11. 2025 – 10:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V pondělí zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová, oznámila dnes na facebooku Herecká asociace.
Bylo jí 78 let. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku z filmové pohádky nebo jako Janičku z filmu Utrpení mladého Boháčka. Za své působení v dabingu získala v roce 2021 Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství.
"S hlubokým zármutkem jménem rodiny oznamujeme, že nás včera 24. listopadu 2025 navždy opustila významná filmová a divadelní herečka a dabérka Jorga Kotrbová," uvedla Herecká asociace. Připomněla, že Kotrbová působila v pražském Realistickém divadle (dnešní Švandovo divadlo) na Smíchově a v Divadle Na zábradlí.
Herečka s nezvyklým severským jménem vynikla ve filmových a televizních rolích jako prototyp současných, emancipovaných, často sobeckých a arogantních dívek a mladých žen, atraktivních, žádoucích, ale často nevěrných a povrchních.
"Mnoho diváků si ji dodnes pamatuje z pohádky Zlatovláska nebo z její první velké role ve filmu Trápení," napsala asociace.
Filmovat začala už ve 14 letech, kdy plachou školačku obsadil režisér Karel Kachyňa do hlavní role lyrického příběhu o dívce osamocené ve společnosti vrstevníků, která se spřátelí s divokým koněm. Kachyňův šestý smysl pro nadějné talenty nezklamal a mladičká Jorga se rázem stala hvězdou, protože se své úlohy zhostila s mimořádným citem. A na základě této role jí nabídli ve vinohradském divadle záskok za těhotnou členku souboru v Millerově Honu na čarodějnice.
V 80. letech se pomalu od filmu odkláněla, více se realizovala na jevišti a renomé získala také jako skvělá dabérka. Propůjčila například hlas majorce Margaret "Šťabajzně" Houlihanové v seriálu M.A.S.H. V 90. letech hrála třeba v komedii Zdeňka Tyce UŽ.
"Loučíme se s kolegyní, která zanechala stopu v české kultuře i v paměti diváků. Děkujeme za práci, kterou obohatila naši hereckou komunitu. Upřímnou soustrast rodině a blízkým," dodala Herecká asociace.