23. 9. 2025 – 23:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Zemřela Claudia Cardinalová, ikona italské poválečné kinematografie
zdroj: Profimedia
Dnes zemřela známá italská herečka Claudia Cardinalová, napsala agentura AFP s odkazem na jejího agenta.

Bylo jí 87 let. Společně s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou patřila k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie.

Italská herečka zemřela poblíž Paříže, kde dlouhodobě žila, uvedl ve vzkazu agentuře AFP její agent Laurent Savy. "Zanechává nám dědictví svobodné a inspirativní ženy," cituje agentrua AFP Savyho.

Filmografie Cardinalové je pestrá - od snoubenky a manželky ve Viscontiho dramatu Rocco a jeho bratři, přes koketní a vypočítavou prostitutku ve filmové verzi románu Statek, nezištnou a obětavou venkovskou dívku v milostném dramatu Bubovo děvče až k symbolu krásy, touhy a čistoty ve Felliniho existenciální satiře 8 a 1/2. Po krasavicích typu Venuše z dobrodružné komedie Cartouche se časem propracovala k náročnějším rolím ve filmech Luchina Viscontiho, včetně snímků Gepard a Hvězdy Velkého vozu. Roli ale dostala i v komedii Růžový panter.

Herečka navštívila Českou republiku a před tím Československo. V první polovině 60. let byla Cardinalová hostem karlovarského festivalu, v roce 2006 ji hostil filmový festival Febiofest a o šest let později byla čestnou porotkyní České Miss 2012.

