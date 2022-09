První loď s LNG pro Česko dorazí do Nizozemska za 10 dní, cena plynu klesla pod 200 eur

První loď se zkapalněným zemním plynem (LNG) pro Českou republiku dorazí do Nizozemska 19. září ze Spojených států. Do konce roku tam připluje celkem osm lodí s plynem, uvedl šéf společnosti ČEZ Daniel Beneš při dnešním slavnostním otevření LNG terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven.

Každé z osmi plavidel, která v terminálu zakotví do konce letošního roku, má podle něj přivézt 100 milionů metrů krychlových plynu. ČR má v terminálu pronajaté tři miliardy metrů krychlových, potřeba tak bude celkem 30 tankerů. Zásoba pokryje až třetinu roční spotřeby Česka, výrazně tak sníží závislost státu na plynu z Ruska.

Beneš doplnil, že ČEZ má kromě první lodi smluvně zajištěno už také druhé plavidlo, které dodá společnost Shell. Každou dodávku plynu kupuje ČEZ za spotové, tedy okamžité tržní ceny, za každou dodávku tak zaplatí jinou sumu. Samotný pronájem terminálu vyjde na vyšší desítky milionů eur ročně, přesná cena je neveřejná.

„Ještě na jaře České republice hrozilo, že bude mít nedostatek plynu. Naše závislost na Rusku a to, co se ve v Evropě děje, ohrožuje energetickou bezpečnost České republiky,“ řekl v Eemshavenu novinářům český premiér Petr Fiala. Vláda podle něj udělala řadu kroků, aby energetickou bezpečnost země zabezpečila. Předseda vlády připomněl například nákup plynu do státních hmotných rezerv za 8,5 miliardy korun nebo motivaci obchodníků k naplnění zásobníků plynu v ČR, které jsou nyní podle Fialy plné z 84 procent. Důležitým krokem je dle něj ale právě také dnešní otevření LNG terminálu.

Otevření terminálu na zemní plyn v Nizozemsku. Terminál pokryje třetinu roční spotřeby České republiky. pic.twitter.com/y4pmHGfk9i — Petr Fiala (@P_Fiala) September 8, 2022

Tanker s plynem dorazil k terminálu v nizozemském přístavu už dnes přes den. Podle zástupců ČEZ ale přivezl pouze technickou zásobu plynu, která má zajistit plnou funkčnost terminálu. Nešlo tak o první dodávku plynu pro koncové zákazníky, s ní další loď z USA teprve připluje.

Fiala dnes novinářům řekl, že Česko vyjednává o účasti také v dalších terminálech, například v Německu nebo Polsku. Jedná se nově vznikající terminály, nebo o rozšiřování těch současných. Další možnosti jsou také v Nizozemsku. Dnes otevřený terminál si ČR pronajala na pět let.

V terminálu máme nakoupenou kapacitu, která pokryje zhruba třetinu české spotřeby plynu.



Je to dobrý příklad akceschopnosti české vlády a společnosti ČEZ, jejímž prostřednictvím byl tento projekt realizován.



První loď s plynem dorazí k terminálu již za 10 dní. (2/2) — Petr Fiala (@P_Fiala) September 8, 2022

Česku pomůže terminál pokrýt až třetinu roční spotřeby plynu, a snížit tím závislost na této surovině z Ruska. Roční spotřeba v ČR loni přesáhla devět miliard metrů krychlových. Plovoucí terminál představují dvě spojené lodě, obě slouží jako zásobníky a jednotky zpětného zplynování. Vedle ČEZ jej budou využívat také nizozemská firma Shell a Engie z Francie.

Fiala uvedl, že v oblasti energií je potřeba celoevropské řešení. Připomněl páteční mimořádné zasedání unijních ministrů pro energetiku, kam zamířil také český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). „Budeme se snažit dosáhnout evropského řešení, na které potom naváže národní řešení, které naše vláda představí příští týden,“ řekl Fiala. Řešení má vést ke snížení cen energií, evropské řešení je podle něj efektivnější, dlouhodobější a levnější než národní řešení. „My jsme dokonce připraveni přijmout opatření na národní úrovni k zastropování cen energií, pokud bychom se v Evropě zítra (v pátek) nedohodli,“ řekl Fiala. I pokud se EU domluví, představí vláda podle něj příští týden řešení k určení maximálních cen za energie.

Terminál v Eemshavenu na severu Nizozemska patří společnosti Gasunie, která je mimo jiné provozovatelem nizozemské plynárenské soustavy. Její šéf Han Fennema dnes ve svém vystoupení připomněl, že vybudovat terminál trvalo půl roku, jednat se o něm začalo v březnu. Rychlost, s jakou terminál vznikl, označil za výjimečnou.

Terminál se nachází u ústí řeky Emže do Severního moře v nizozemské provincii Groningen. Celková zplynovací kapacita terminálu je osm miliard metrů krychlových plynu za rok. Česká republika má prostřednictvím ČEZ z tohoto objemu zarezervovanou kapacitu 3,088 miliardy metrů krychlových za rok.

Každý z uživatelů terminálu má dle předem dohodnutého kalendáře stanovené sloty, kdy má výlučné právo na jeho využití. Kapacita v terminálu je nakoupena na pět let od září 2022 do září 2027. První slot pro Českou republiku začíná 19. září, kdy má přijet první loď s LNG.

Pro případnou přepravu plynu zajistil ČEZ dostatečné přepravní kapacity z Nizozemska přes Německo do ČR. Tyto kapacity se zajišťují v řadě aukcí na jednotlivých hranicích. V tomto případě jsou zajištěné v dostatečné míře, jak na nizozemsko-německé hranici, tak na německo-české hranici.

Slavnostní otevření LNG terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven | zdroj: Profimedia

První konkrétní náklad plynu pro ČEZ pochází od firmy Cheniere z USA, odkud loď pluje 25 až 35 dní. V současnosti ČEZ jedná se zhruba deseti firmami, které jsou přímo výrobci LNG nebo významní obchodníci s ním. Do konce roku má ČEZ v terminálu podle smluvních podmínek vyhrazeno celkem osm takzvaných slotů, tedy do konce roku přijede osm lodí s LNG určeným pro Česko. Pro současné potřeby Česka a zabezpečení dodávek na letošní zimu jsou vhodné zejména krátkodobé kontrakty, které jsou dostatečně flexibilní.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela už dříve uvedl, že plyn z terminálu v Nizozemsku prodlouží spotřebu plynu v České republice o jeden a půl až dva měsíce. Podle něj se podaří ještě v nadcházející topné sezoně přepravit do Česka až 1,5 miliardy metrů krychlových suroviny.

Dobře jsem se na dnešek připravil a vzal si na slavnostní otevření LNG terminálu Oranjes kravatu. Opravdu jsem se těšil, jde totiž o vyústění mé několikaměsíční práce a o historický okamžik pro energetickou bezpečnost . pic.twitter.com/bolLlewKWV — Jozef Síkela (@JozefSikela) September 8, 2022

Cena plynu v Evropě poprvé od začátku srpna klesla pod 200 eur za megawatthodinu

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes poprvé od začátku srpna klesla pod 200 eur (téměř 5000 Kč) za megawatthodinu (MWh). Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v říjnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku krátce po poledni ztrácela zhruba osm procent na 196 eur za MWh. Stále však zůstává mnohonásobně vyšší než před rokem, kdy se pohybovala v blízkosti 30 eur za MWh.

Ministři energetiky členských zemí Evropské unie budou na páteční mimořádné schůzce jednat o řešení vysokých cen energií. V srpnu se cena plynu pro evropský trh vyšplhala až do blízkosti 350 eur za MWh, vzhůru ji letos tlačí omezování dodávek z Ruska. Zdražování plynu vedlo i k prudkému růstu cen elektřiny.

K poklesu cen plynu v posledních dnech přispívají zejména příznivé údaje o vývoji zásob plynu v Evropě. Ratingová agentura Fitch tento týden uvedla, že kroky EU zahrnující zvyšování alternativních dodávek plynu a plánované snížení spotřeby o 15 procent by měly pomoci odvrátit akutní nedostatek plynu.

Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Rusko omezování dodávek zdůvodňuje technickými problémy způsobenými sankcemi.