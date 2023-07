Zemřela britská herečka a zpěvačka Jane Birkinová. Femme fatale 70. let

Ve věku 76 let zemřela britská herečka, režisérka a zpěvačka Jane Birkinová, která se proslavila zejména na francouzské kulturní scéně. Jak informoval deník Le Parisien, Birkinová dnes byla nalezena bez známek života ve svém pařížském bytě.

Jane Birkinová má na svém kontě padesátku filmů a 20 alb včetně živých nahrávek. Femme fatale a sexsymbol 70. let vešla do povědomí také soužitím s velkou osobností Francie - šansoniérem a bouřlivákem Sergem Gainsbourgem.

Kariéru zahájila v roce 1966 jako jedna z modelek ve slavném snímku Zvětšenina režiséra Michelangela Antonioniho. O dva roky později Birkinová přesídlila do Francie, kde se při natáčení filmu Slogan seznámila se svým pozdějším manželem, zpěvákem, skladatelem, textařem a hercem Gainsbourgem. V roce 1969 dvojice vydala svůj nejslavnější a kvůli otevřenému sexuálnímu podtextu i velmi kontroverzně přijatý hit Je t’aime, moi non plus.

V roce 1984 byla po Birkinové pojmenována kabelka francouzské společnosti Hermès (takzvaná Birkin bag), která se prodává v několika různých provedeních. Velmi žádaný módní doplněk stojí tisíce dolarů a zájemkyně o "birkinku" na ni v pořadníku čekají i roky.