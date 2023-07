Aktualizováno: Zemřel Milan Kundera

Zemřel český spisovatel Milan Kundera, který patří k nejvýznamnějším českým autorům minulého století. Bylo mu 94 let, od roku 1975 žil ve Francii. K jeho nejznámějším dílům patří například romány Žert, Nesnesitelná lehkost bytí či soubor povídek Směšné lásky.

Kundera patřil k výrazným postavám politického uvolnění šedesátých let a také k těm, kterým bylo po sovětské invazi do Československa v srpnu 1968 brzy zakázáno vydávání děl. Po emigraci do Francie v roce 1975 se stal jedním z kmenových autorů pařížského nakladatelství Gallimard. Česky jeho tvorbu vydávalo exilové nakladatelství 68 Publishers manželů Škvoreckých.

Nositel řady ocenění navštívil po listopadu 1989 několikrát Československo i Českou republiku, stále ale žil s manželkou Věrou v Paříži. Od 80. let psal své knihy ve francouzštině, a pro část veřejnosti je tak znám spíše jako francouzský autor s českými kořeny. V roce 1979 byl zbaven českého občanství, které mu bylo navráceno teprve v roce 2019.

V roce 2008 zveřejnil týdeník Respekt článek, že Kundera dva roky po nástupu komunistů v Československu k moci údajně udal západního agenta. Kundera takové obvinění rozhodně popřel.

Brněnský rodák býval opakovaně zmiňován jako kandidát na Nobelovu cenu za literaturu. Z obavy před špatným výkladem byl rezervovaný k překladům svých knih a rozhovory neposkytoval. Poslední česky psanou Kunderovou knihou byl román Nesmrtelnost z počátku devadesátých let, poté psal francouzsky. Francouzské knihy česky nevycházely, Kundera se obával nedostatečné kvality překladu, výjimku povolil až u svého posledního titulu, Slavnosti bezvýznamnosti. V češtině ale vyšlo několik svazů Kunderových esejů, které si revidoval a přeložil sám.

Kundera oslovil generace čtenářů a dosáhl světové proslulosti

„Milan Kundera byl spisovatel, který svým dílem dokázal oslovit celé generace čtenářů napříč všemi kontinenty a dosáhl světové proslulosti. Úzce byl spjat s Brnem, i když ze své země musel z politických důvodů odejít. Zůstává po něm nejen pozoruhodné beletristické, ale i významné esejistické dílo,“ napsal ČTK premiér Petr Fiala (ODS). Upřímnou soustrast vyjádřil Kunderově manželce Věře.

Podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) ztrácí Kunderovou smrtí česká i světová literatura jednoho z nejvýraznějších současných spisovatelů. „Jeho přemýšlení o základních hodnotách evropské kultury, jeho zájem o jedince, jeho vklad do dějin světového románu je a zůstane nepřehlédnutelný. Upřímnou soustrast,“ uvedl Baxa na twitteru.

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš ČTK napsal, že ho zpráva velice zasáhla. Připomněl své setkání s Kunderou z roku 2018 v Paříži. „Poznal jsem tam skvělého člověka, který svým dílem proslavil Českou republiku jako nikdo jiný. Jsem rád, že tenkrát souhlasil s tím, že znovu přijme české občanství, a to i přesto, že mu řada lidí celé roky házela klacky pod nohy. Milana Kunderu považuji za našeho největšího spisovatele,“ napsal.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) na twitteru uvedl, že Kundera byl autorem jeho dospívání. „Směšné lásky, Žert, Nesmrtelnost… Tituly, které jsem přečetl za jednu noc a opakovaně se k nim vracel. Život Milana Kundery odráží složité 20. století. Jeho literární kvality a světovost díla jsou ovšem nezpochybnitelné. A budou žít dál,“ napsal.

Další z místopředsedů vlády Vlastimil Válek (TOP 09) označil Kunderu za velikána české literatury. „Svou tvorbou dokázal oslovit celý svět. Čest jeho památce. Dodnes vzpomínám na to, jak jsem na gymnáziu četl jeho texty, které nám tajně půjčoval náš češtinář,“ uvedl.

Europoslanci uctili Kunderovu památku minutou ticha na plénu

Evropský parlament dnes na plenárním zasedání ve Štrasburku uctil památku Milana Kundery minutou ticha. O její vyhlášení požádal francouzský liberální europoslanec Bernard Guetta, podle něhož Kundera ztělesňoval jednotu Evropy.

„Je to bezpochyby jeden z největších spisovatelů druhé poloviny 20. století. Byl jednou z velkých postav pražského jara,“ prohlásil někdejší novinář a autor několika knih Guetta. Kundera byl také spojen s odporem proti komunistické totalitě, dodal Guetta.

Europoslanci reagovali na jeho slova potleskem, po němž předsedkyně EP Roberta Metsolaová vyhlásila minutu ticha.