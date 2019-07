AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Zemřel válečný veterán Alois Dubec. Bylo mu 96 let. Informaci přinesla Československá obec legionářská.

"Smutná zpráva, v noci na dnešek nás opustil Alois Dubec, nositel Řádu Bílého lva, vládní voják, partyzán v Itálii a nakonec příslušník RAF, který na konci války prodělával pilotní výcvik. Čest jeho památce," uvedla v pátek na facebooku Československá obec legionářská.

Alois Dubec se narodil 28. června 1923 ve Vlachově Lhotě na Valašsku. Rodina vlastnila malé hospodářství. Aby se vyhnul totálnímu nasazení, vstoupil v roce 1941 do protektorátního vládního vojska.

V roce 1944 se dostal do Itálie, kde zběhl a dal se k tamním partyzánům. Později se dostal přes Švýcarsko do Velké Británie, tam se přihlásil k leteckému výcviku. Letci RAF byli v té době speciálně školeni pro boj na Dálném východě.

Po válce se vrátil do Československa. Po komunistickém převratu byl perzekvován a nakonec emigroval do Švýcarska. Koncem 90. let se natrvalo přestěhoval do České republiky, žil v Luhačovicích.

Před třemi lety mu byl propůjčen Řád Bílého lva.