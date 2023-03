Zemřel válečný veterán a bývalý stíhací pilot RAF Emil Boček

Dnes zemřel válečný veterán a bývalý český stíhací pilot britského Královského letectva (RAF) Emil Boček, bylo mu 100 let. Boček byl posledním žijícím českým pilotem, který usedl v britské RAF do kokpitu stíhacího letounu.

O úmrtí brněnského rodáka informovalo na facebooku Komunitní centrum pro válečné veterány Brno, jeho skon potvrdil vedoucí oddělení komunikace generálního štábu Ivo Zelinka s odkazem na informace od Bočkovy rodiny. Boček pocházel z Brna-Tuřan, v poslední době žil v jednom z brněnských domovů pro seniory.

Ve věku 100 let zemřel válečný veterán a hrdina Emil Boček.



„Generál Boček bojoval za to, aby naše země byla demokratická, svobodná a nezávislá. Ať odpočívá v pokoji,“ napsal na twitteru premiér Petr Fiala (ODS).

S velkým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí generála Emila Bočka. Poslední z generace pilotů, kteří bojovali ve druhé světové válce, nám byl vzorem a inspirací. Jsem rád, že jsem mu mohl minulý týden v Brně předat osobní dopis od krále Karla III.



„S velkým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí generála Emila Bočka. Poslední z generace pilotů, kteří bojovali ve druhé světové válce, nám byl vzorem a inspirací. Jsem rád, že jsem mu mohl minulý týden v Brně předat osobní dopis od krále Karla III. Čest jeho památce!“ uvedl britský velvyslanec v ČR Matt Field.

V únoru přijímal Boček gratulanty ke 100. narozeninám. Primátorce Brna Markétě Vaňkové (ODS) tehdy řekl, že je spokojený, že z dlouhého života nejraději vzpomíná právě na Británii za druhé světové války. „Tam bylo dobře. Ty spitfiry, to byly perfektní mašiny. Nebylo to náročný, bylo to moc dobrý,“ prohlásil Boček.

Z nacisty obsazeného Československa odešel Boček v 16 letech. Zúčastnil se bojů o Francii, poté v Británii vstoupil do RAF, kde působil jako mechanik. Letecký výcvik absolvoval v Kanadě a od roku 1944 se v řadách československé 310. stíhací perutě v britském letectvu na spitfirech účastnil vzdušných bojů. Na svém kontě má 26 operačních letů, nalétal 73 hodin a 50 minut.

Brzy po druhé světové válce odešel Boček do civilu, nesdílel tak osud svých někdejších spolubojovníků, kteří se stali po komunistickém převratu terčem represí, případně emigrovali. „Zrovna pan generál Boček měl štěstí, jemu se perzekuce vyhnula. Demobilizoval v březnu 1946 a odešel do civilního zaměstnání,“ uvedl nedávno v rozhovoru s ČTK historik Jan Břečka. Boček pracoval nejdříve jako automechanik, poté jako soustružník.

Za bojové hrdinství obdržel vysoká československá a britská válečná vyznamenání. Prezident Václav Klaus mu v roce 2010 propůjčil nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva III. třídy, prezident Miloš Zeman mu v roce 2019 udělil stejný řád nejvyšší třídy.

„Zpráva o úmrtí generála Emila Bočka mě hluboce zasáhla. Nebyl to jen hrdina československého letectva Druhé světové války a inspirace pro naše vojenské piloty. Byl to především nesmírně vřelý a do poslední chvíle vitální člověk," řekl generál Karel Řehka.



Hrdina, inspirace, vřelý člověk, vzpomínají na Bočka politici i armáda

Podle prezidenta Petra Pavla prožil obdivuhodný život a stal se legendou a příkladem pro mnohé. „Zpráva o úmrtí generála Emila Bočka mě zasáhla. Jeho trvalý optimismus a úsměv vedl k dojmu, že tomu tak bude vždycky,“ uvedl Pavel na twitteru. Úctu i vděk vyjadřují Bočkovi mnozí čeští politici i armádní činitelé, jeho rodině pak vyjadřují upřímnou soustrast.

Boček byl podle náčelníka generálního štábu armády Karla Řehky nejen hrdinou československého letectva druhé světové války a inspirací pro vojenské piloty. „Byl to především nesmírně vřelý a do poslední chvíle vitální člověk,“ uvedl Řehka na armádním twitteru. Zpráva o Bočkově smrti jej hluboce zasáhla. Úctu i vděk vyjadřují Bočkovi mnozí čeští politici, jeho rodině pak sdělují upřímnou soustrast.

„Generál Emil Boček se dožil požehnaného věku a byl a bude příkladem hrdinství pro nás i další generace. Jeho odchod znamená, že máme mnohem větší zodpovědnost, abychom nikdy nezapomněli, za co hrdinové jako on bojovali,“ uvedla na twitteru ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

„Jeho služba vlasti nebude nikdy zapomenuta,“ napsal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

„Je to čest, že jsem mu mohl ještě před pár dny popřát ke stým narozeninám, a jsem rád, že se takovému člověku ještě za života dostalo těch nejvyšších poct. Takové vzory potřebujeme,“ řekl ČTK jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

„Každé setkání s panem generálem Bočkem bylo příjemné a obohacující. I to poslední před několika týdny u příležitosti jeho 100. narozenin, kdy mu nechyběla energie a vitalita. Velmi si vážím toho, že jsem ho mohla osobně poznat a jsem přesvědčená, že v té jeho poslední, andělské peruti mu kamarádi z RAF drží čestné místo,“ reagovala na dotaz ČTK primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).

„Hrdina. Legenda. Vzor. Slova, která ve spojení s generálem Bočkem nejsou prázdná ani přehnaně patetická. Díky za všechno, pane generále,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) byl Boček válečný hrdina, který bojoval za svobodné a nezávislé Československo a získal vysoká vyznamenání. „Přeji mu, ať jeho duše navždy odpočívá v pokoji,“ uvedl Válek.

Zemřel pan generál Emil Boček. Válečný hrdina, který bojoval za svobodné a nezávislé Československo a jako pilot RAF létal v bojových misích proti nacistům. Za své hrdinství získal vysoká britská i československá vyznamenání.



„Nikdy nezapomenu na čas, který jsem s ním mohl strávit. Byl pro mě vzorem a přítelem, který mi bude chybět,” řekl podle twitteru Bezpečnostní informační služby její ředitel Michal Koudelka.

„S Emilem Bočkem ztrácí tato země jednoho z výjimečných a statečných lidí. Čest jeho památce!“ napsal na twitteru ministr kultury Martin Baxa (ODS).

„Hrdina, který se dočkal rehabilitace až po roce 1989. Pane generále, děkujeme za naši svobodu!“ napsal o Bočkovi senátor Pavel Fischer. „Čest a sláva navždy. Poděkování za to, že v sobě i v nás posiloval odvahu, víru ve svobodu a jistotu, že zlu se čelit musí, aby bylo poraženo. Velký, velký frajer,“ vyjádřila se další členka horní komory Miroslava Němcová (ODS).