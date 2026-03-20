Dnes je pátek 20. března 2026., Svátek má Světlana
Počasí dnes 11°C Polojasno

20. 3. 2026 – 15:31 | Zpravodajství | Alexej Chundryl

Zemřel Chuck Norris, bylo mu 86 let
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Herec a legenda akčních filmů Chuck Norris zemřel ve věku 86 let. Informaci potvrdila jeho rodina. Zpráva rychle obletěla svět a vyvolala silné reakce fanoušků i veřejnosti.

Norris byl jednou z nejvýraznějších tváří akčního žánru. Proslavil se nejen filmovými rolemi, ale i televizním seriálem „Walker, Texas Ranger“, který z něj udělal globální ikonu. Jeho image neporazitelného bojovníka se stala součástí popkultury.

Kromě herectví se věnoval také bojovým uměním, v nichž dosáhl vysoké úrovně. Jeho disciplína a životní styl inspirovaly generace fanoušků po celém světě.

Po oznámení úmrtí se na sociálních sítích objevily tisíce vzpomínek a poděkování. Lidé připomínají nejen jeho filmové role, ale i osobní hodnoty, které reprezentoval – sílu, vytrvalost a odhodlání.

Smrt Chucka Norrise znamená odchod výrazné osobnosti, která ovlivnila nejen filmový průmysl, ale i širší kulturní prostředí.

Tagy:
Zdroje:
BBC
Profilový obrázek
Alexej Chundryl
Alexej Chundryl
Jsem původem z Turkmenistánu, ale v Česku žiju od svých čtyř let. Nechodil jsem na žurnu, prostě jsem se naučil psát. Zajímají mě sociální témata, migrace, zahraniční politika. Rád jezdím na skejtu, sedím v kavárně a fotím lomo.

Předchozí článek

Nejnovější články