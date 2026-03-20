Zemřel Chuck Norris, bylo mu 86 let
20. 3. 2026 – 15:31 | Zpravodajství | Alexej Chundryl
Herec a legenda akčních filmů Chuck Norris zemřel ve věku 86 let. Informaci potvrdila jeho rodina. Zpráva rychle obletěla svět a vyvolala silné reakce fanoušků i veřejnosti.
Norris byl jednou z nejvýraznějších tváří akčního žánru. Proslavil se nejen filmovými rolemi, ale i televizním seriálem „Walker, Texas Ranger“, který z něj udělal globální ikonu. Jeho image neporazitelného bojovníka se stala součástí popkultury.
Kromě herectví se věnoval také bojovým uměním, v nichž dosáhl vysoké úrovně. Jeho disciplína a životní styl inspirovaly generace fanoušků po celém světě.
Po oznámení úmrtí se na sociálních sítích objevily tisíce vzpomínek a poděkování. Lidé připomínají nejen jeho filmové role, ale i osobní hodnoty, které reprezentoval – sílu, vytrvalost a odhodlání.
Smrt Chucka Norrise znamená odchod výrazné osobnosti, která ovlivnila nejen filmový průmysl, ale i širší kulturní prostředí.