Princ William obrací monarchii naruby. Rozprodá část obřího majetku za miliardy
20. 5. 2026 – 12:50 | Zpravodajství | Alex Vávra
Princ William chystá zásadní proměnu historického vévodství Cornwall. Prodejem části rozsáhlého majetku chce získat miliardy korun na dostupné bydlení, obnovitelné zdroje energie a ekologické projekty, které mají změnit život tisíců lidí napříč Anglií.
Princ William připravuje jednu z největších proměn vévodství Cornwall za poslední staletí. Historické panství, které vzniklo už ve 14. století jako zdroj příjmů pro následníka britského trůnu, se má během příštích deseti let výrazně změnit. Budoucí britský král plánuje prodat přibližně pětinu majetku vévodství a získané prostředky investovat do dostupného bydlení, obnovitelných zdrojů energie, podpory venkova a ekologických projektů.
Vévodství Cornwall se rozkládá na více než 51 tisících hektarech napříč devatenácti hrabstvími Anglie a každoročně přináší princi z Walesu příjem přesahující 580 milionů korun. Nyní však princ William prosazuje modernější přístup, který má podle něj přinést skutečný užitek lidem žijícím na pozemcích vévodství i v jejich okolí.
Investice do bydlení, energie a venkova
Prodejem části majetku chce vévodství získat přibližně 14,5 miliardy korun. Tyto peníze mají být postupně reinvestovány především do výstavby nových domů, ekologických projektů a rozvoje místních ekonomik. Do roku 2040 by mělo vzniknout mezi deseti a dvanácti tisíci nových bytů a domů v Cornwallu, na Scillyho ostrovech, v Dartmooru, Bathu a jižním Londýně. Přibližně třetina z nich má být cenově dostupná pro nízkopříjmové domácnosti.
Jen na dostupné bydlení má být vyčleněno kolem 4,7 miliardy korun. Další miliardy korun mají směřovat do podpory pracovních míst, infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie. Plán zahrnuje například rozsáhlé rozšiřování solárních panelů na střechách budov v jihozápadní Anglii, které by mohly vyrábět dostatek elektřiny až pro čtyřicet tisíc domácností.
Součástí strategie jsou také ekologické projekty zaměřené na obnovu rašelinišť, ochranu biodiverzity a snižování emisí. Vévodství chce posílit schopnost krajiny ukládat uhlík prostřednictvím lesů, mokřadů a přírodních rezervací.
Kritika monarchie a tlak na větší otevřenost
Proměna vévodství přichází v době rostoucí kritiky financování britské královské rodiny. Veřejná dotace pro královský dvůr, známá jako Královský grant, je poprvé od roku 2012 pod revizí a očekává se její snížení. V současnosti dosahuje rekordních téměř čtyř miliard korun ročně, především kvůli rozsáhlým opravám Buckinghamského paláce.
K většímu tlaku na transparentnost přispěl také skandál prince Andrewa. Kritici monarchie dlouhodobě upozorňují na privilegia spojená s královskými majetky a požadují otevřenější informace o financích královské rodiny. Podle některých odpůrců monarchie však ani současné změny neznamenají skutečné omezení zisků vévodství, protože nová výstavba může naopak zvýšit budoucí příjmy z nájmů.
Vedení vévodství ale tvrdí, že cílem není pouze ekonomický růst. Výkonný ředitel Will Bax uvedl, že panství chce mít pozitivní dopad zejména v komunitách, kde může nejvíce pomoci. Financování projektů má kromě prodeje majetku zajistit také spolupráce s partnery, příjmy z developerských aktivit a částečně i úvěry.
První změny už jsou patrné například v hrabství Devon, kde dostali nájemní farmáři možnost odkoupit půdu za zvýhodněných podmínek. Tento krok naznačuje snahu posílit vlastnictví a stabilitu místních komunit místo tradičního feudálního modelu správy půdy.
Princ William se tak snaží proměnit historické vévodství z pasivního správce rozsáhlých pozemků na moderní instituci zaměřenou na řešení současných problémů. Dostupné bydlení, energetická soběstačnost a ochrana přírody se mají stát hlavními pilíři nové éry jednoho z nejstarších majetků britské monarchie.