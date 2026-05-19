Ušetří vám tisíce za holičství. Action prodává značkový zastřihovač za cenu jednoho oběda
19. 5. 2026 – 7:20 | Magazín | BS
Oblíbený diskontní řetězec nabízí desetidílnou sadu se značkovým zastřihovačem vlasů i vousů, díky němuž budete vypadat vždy upraveně.
Problém, kteří dobře známe všichni: Ofina začíná trochu přerůstat, vlasy po stranách by chtěly malinko pokrátit a pánské skráně je potřeba přistřihnout, protože místo elegantního porostu už se začíná rýsovat něco, za co by se nemusel stydět ledasjaký trosečník.
Jenže kdo se má pořád objednávat ke kadeřníkovi nebo barberovi? Jasně, jedná se přeci jen o společenskou událost a občas si zajít je rozhodně fajn, ale ne vždycky je zkrátka čas, peníze nebo chuť. A pak nezbývá než menší úpravu provést pěkně doma svépomocí.
Což se bude dělat daleko lépe, když budete mít při ruce pomocníka: Action nově prodává značkovou desetidílnou sadu se značkovým zastřihovačem Remington Apprentice za velmi dostupných 279 korun.
V balení tak krom samotného zastřihovače najdete ještě pět různých nástavců, díky kterým si opravdu přesně vyberete, co a jak chcete upravit nebo přistřihnout. Dál samozřejmě hřeben, čistící štěteček a podobně.
A u podobné sady už se jedná o velmi příznivou cenu – stačí rychlý pohled do regálů jiných obchodů s elektronikou a spotřebiči, abychom zjistili, že sady zastřihovačů s různými nástavci se většinou pohybují v cenových hladinách nad tisíc korun. A za profesionální kus dáte klidně pět tisíc.
Jasně, kvalita materiálů bude v takovém případě přeci jen vyšší a funkcí bude k mání víc, pokud ale potřebujete zařízení, kterým se spolehlivě a rychle občas upravíte a nemíníte otevírat vlastní kadeřnictví, dává značková mašinka za tři stovky z Actionu opravdu daleko větší smysl.