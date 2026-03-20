Proč senioři špatně spí? Tohle děláte každý večer špatně
20. 3. 2026 – 15:23 | Zprávy | Anna Pecena
Zapomeňte na drahé doplňky a silné léky. Kvalitní spánek ve vyšším věku se dá výrazně zlepšit i jednoduchými změnami v jídelníčku, návycích a prostředí. A některé z nich vás nebudou stát téměř nic.
Co jíst večer, aby spánek přišel přirozeně
Mnoho seniorů řeší nespavost pomocí léků, přitom klíč může být mnohem jednodušší – ve správné volbě potravin. Některé totiž přirozeně podporují tvorbu melatoninu, hormonu spánku.
Například banány obsahují hořčík a draslík, které pomáhají uvolnit svaly a připravit tělo na odpočinek. Podobně fungují i mandle nebo vlašské ořechy, které obsahují látky podporující usínání. Vhodné jsou také mléčné výrobky nebo ovesné vločky – obsahují tryptofan, který tělo využívá k tvorbě melatoninu.
Velmi zajímavou volbou jsou kiwi nebo višně. Podle některých studií může pravidelná konzumace kiwi před spaním zlepšit kvalitu spánku i jeho délku.
Naopak je dobré vyhnout se večerní kávě, alkoholu a těžkým jídlům. Ty sice mohou vyvolat ospalost, ale narušují hluboké fáze spánku a způsobují časté noční probouzení.
Levné návyky, které fungují lépe než prášky
Velkou roli hraje takzvaná spánková hygiena. Jde o jednoduché návyky, které mohou mít překvapivě silný efekt.
Zásadní je chodit spát a vstávat každý den ve stejný čas. Tělo si vytvoří rytmus a usínání bude přirozenější. Pomáhá také omezit večerní sledování televize nebo mobilu – modré světlo totiž blokuje tvorbu melatoninu.
Velmi účinný a přitom často přehlížený trik je větrání ložnice. Chladnější a čerstvý vzduch zlepšuje kvalitu spánku a pomáhá tělu rychleji usnout. Stejně tak pomáhá lehká večerní procházka, která uklidní mysl i tělo.
Levnou alternativou k lékům jsou i bylinné čaje, například z meduňky nebo kozlíku lékařského. Ty mohou pomoci s usínáním bez vedlejších účinků.
Kde se dá ušetřit a zároveň lépe spát
Zlepšení spánku nemusí znamenat velké výdaje. Naopak – některé investice se rychle vrátí.
Zdravotní pojišťovny často přispívají na rehabilitace nebo pomůcky, které mohou nepřímo zlepšit spánek, například při bolestech zad. Vyplatí se také sledovat slevy na matrace nebo polštáře – kvalitní podpora těla může výrazně snížit noční probouzení.
Z dlouhodobého hlediska je kvalitní spánek jednou z nejlevnějších „léčeb“. Může snížit potřebu léků, návštěv lékaře i celkovou únavu. A právě to je možná největší úspora, kterou většina lidí přehlíží.