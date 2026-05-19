Návrat k sobě: Pravda o vztahu Daniely a Ondřeje Brzobohatých začíná vyplouvat na povrch
19. 5. 2026 – 19:36 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Ještě před pár měsíci působili jako dvojice, která ustála něco, co by jiné vztahy dávno zlomilo. Daniela Brzobohatá stála po boku Ondřeje Brzobohatého v době, kdy se jeho soukromí stalo veřejným bojištěm a mediální kauza s bývalou manželkou Taťána Kuchařová plnila titulní stránky téměř denně.
Právě proto zprávy o rozpadu jejich manželství veřejnost šokovaly. Mnozí totiž věřili, že po turbulentním období konečně našel klid i ženu, která ho přijímá bez podmínek. Jenže poslední týdny ukazují, že realita byla možná mnohem složitější.
Podle několika médií se navíc mezi bývalými partnery stále odehrává zvláštně blízká komunikace. A právě ta nyní vyvolává otázku, zda je jejich příběh skutečně definitivně uzavřený.
Krize prý nezačala teď. První náznaky přišly už dřív
Spekulace o tom, že mezi Danielou a Ondřejem není všechno ideální, se objevovaly už v době natáčení reality show Zrádci. Právě tehdy si část veřejnosti začala všímat, že moderátorka působí unaveně a uzavřeněji než dřív.
Podle zákulisních informací se ve vztahu začalo hromadit několik dlouhodobých problémů. Jedním z nich měla být i psychická únava z vleklých soudních sporů s Taťánou Kuchařovou, které Ondřeje provázely několik let. Daniela přitom stála po jeho boku prakticky neustále a veřejně ho podporovala.
Jenže právě dlouhodobý tlak, mediální zájem a neustálé řešení citlivých témat mohly vztah postupně vyčerpat. I proto dnes někteří lidé z jejich okolí mluví spíš o vyhoření než o dramatickém rozchodu plném hádek.
Otázka dětí mohla být citlivějším tématem, než se zdálo
Další téma, které se kolem jejich vztahu objevuje stále častěji, je mateřství a rodina. Daniela se v minulosti několikrát netajila tím, že děti rozhodně ve svém životě chce. V médiích opakovaně zaznívalo, že oba o rodině uvažovali. Aktuální informace navíc naznačují, že Daniela o mateřství stále intenzivně přemýšlí a podle zákulisních spekulací se údajně nebrání ani možnosti adopce.
Dokonce oslovil psychologa Jeronýma Klimeše, který upozornil, že bezdětné manželství může být pro některé páry velkou zátěží, zvlášť pokud mají oba partneři odlišná očekávání od budoucnosti.
Nikdo z dvojice ale nikdy veřejně nepotvrdil, že právě toto byl důvod rozpadu vztahu. Veškeré podobné úvahy tak zůstávají pouze v rovině spekulací a interpretací okolí.
Citlivé spekulace kolem Ondřeje. Co jsou fakta a co už jen domněnky?
Velkou část mediální pozornosti znovu přitahují také starší spekulace kolem identity a soukromí Ondřeje Brzobohatého. Ty se naplno otevřely během soudního sporu s Taťánou Kuchařovou.
Soud letos rozhodl, že některá tvrzení, která o něm zaznívala v souvislosti s údajnou sexuální nevyhraněností či neschopností mít děti, byla nepravdivá a Kuchařová se za ně musí omluvit. Rozsudek zatím není pravomocný.
Ondřej Brzobohatý se zároveň nikdy netajil tím, že má blízko k umělecké stylizaci a drag performanci, což veřejně vysvětloval jako formu sebevyjádření a součást uměleckého světa. Z toho ale automaticky nelze vyvozovat jeho sexuální orientaci ani soukromé vztahy.
V posledních dnech se na sociálních sítích objevují i další neověřené spekulace o údajných vztazích či zákulisních kontaktech. Pro žádná z těchto tvrzení ale neexistují veřejně doložené důkazy, a proto je nelze prezentovat jako fakta.
Navzdory rozchodu mezi nimi prý nezmizela blízkost
Možná právě to je na celém příběhu nejzvláštnější. Přestože rozchod potvrdili, jejich okolí opakovaně naznačuje, že mezi nimi nepanuje nenávist ani otevřený konflikt.
Naopak. Některá média popsala společná setkání, údajně velmi přátelské chování a fakt, že spolu bývalí manželé nadále komunikují s nečekaným respektem.
Právě to dnes živí spekulace o možném návratu. Oficiálně ale nic potvrzeného neexistuje.
Veřejnost skládá vlastní teorie
Do celé situace navíc vstupují i nepotvrzené informace o možné nové známosti Daniely Brzobohaté. Ty se začaly objevovat krátce po oznámení rozchodu, zatím ale zůstávají pouze na úrovni bulvárních spekulací bez jakéhokoliv potvrzení.