Ministerstvo pro místní rozvoj dá dalších šest miliard Kč na podporu dostupného nájemního bydlení
27. 5. 2026 – 15:51 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nabídne dalších šest miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení.
Sedm miliard korun, které mohly obce získat od roku 2024, se rychle vyčerpalo. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) se šest miliard korun podařilo najít v operačních programech, kde zůstal přebytek. Obce a města by mohly začít o peníze žádat zřejmě na počátku příštího roku, řekla dnes Mrázová na konferenci Národní sítě Zdravých měst v Mariánských Lázních.
"Nám se podařilo díky přezávazkování Integrovaného regionálního operačního programu a v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších šest miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení tak, aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů," uvedla Mrázová.
Pravidla pro čerpání peněz by měla být podobná jako v případě podpory dostupného nájemního bydlení. Projekty musí být připravené do stavebního povolení a podpora bude zčásti formou dotace a částečně formou zvýhodněného úvěru.
"V rámci Operačního programu spravedlivá transformace pro Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj máme v tuto chvíli s Evropskou komisí dojednány zhruba tři miliardy Kč. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro Prahu je jedna miliarda korun. Pro zbylé regiony je to asi 1,7 nebo 1,8 miliardy," upřesnila ministryně.
Podle Daniela Ryšávky, ředitele Státního fondu podpory investic, přes který se dotace na dostupné nájemní bydlení poskytují, mají obce záměry v různé fázi příprav ve výši 40 a možná i více miliard. Údaj podle něj vychází ze zjišťování fondu mezi obcemi v době, kdy se otevíral dotační program na podporu nájemního bydlení. Ne všechny obce ale měly záměry dotažené do konce. Navýšení o šest miliard korun tak pomůže zejména těm, které žádost podaly, ale nedostalo se na ně. "Řada z nich už určitě bude mít třeba i vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele, takže se opravdu jedná nikoli o záměry, ale o projekty, které jsou připravené ihned k realizaci," dodala Mrázová.
Podle Ryšávky by mohl program podpořit stavbu asi 2500 bytů. Potřeba nové bytové výstavby je ale výrazně vyšší. Jak dnes řekla ministryně Mrázová, vláda by chtěla, aby se do pěti let stavělo 50.000 bytů ročně, z toho 10.000 přes veřejné investory, města, obce či kraje.