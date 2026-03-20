Dovoz kratomu do Česka prudce roste, loni obnášel rekordních 490 tun
20. 3. 2026 – 17:48 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Do Česka bylo loni dovezeno rekordních 490 tun kratomu, meziročně o 134 tun víc.
Od roku 2021 import kratomu ze zemí mimo Evropskou unii vzrostl šestnáctinásobně. Na dotaz ČTK to dnes sdělila mluvčí Celní správy Hana Štaffová. Importovaných 490 tun kratomu odpovídá zhruba 160 až 250 milionům dávek. Užívání kratomu v Česku výrazně roste, zkušenost s ním má až několik procent dospělých a více než desetina mladých, vyplývá ze Zprávy o nelegálních drogách v ČR.
Kratom a jeho extrakt je v ČR na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem, které je možné za přísných podmínek prodávat. Koupit si je mohou jen dospělí ve specializovaných prodejnách, kam nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný. Policie eviduje za loňský rok v celé České republice 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu.
Zkušenost s kratomem má v Česku podle odborníků několik procent dospělé populace, výrazně vyšší míra jeho užívání je mezi mladými lidmi. Z předloňské studie Centra sociálních služeb Praha vyplynulo, že kratom v posledním roce užilo 13,8 procenta dospívajících, opakovaně šest procent. V letech 2021 až 2024 se podíl studentů, kteří v posledních 12 měsících užili kratom, několikanásobně zvýšil. Více zkušeností s pravidelným užíváním kratomu mají chlapci.
Kratom pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek. "V nižších dávkách působí kratom stimulačně, proto ho řada sportovců a studentů užívá ve snaze zmírnit únavu, zvýšit vytrvalost, energii, výkon nebo zlepšit pozornost, náladu a koncentraci. Vyšší dávky kratomu naopak působí tlumivě a jeho analgetické účinky jsou blízké opiátům," upozornili autoři studie Užívání kratomu v ČR, kterou publikoval Státní zdravotní ústav.
Hlavním rizikem spojeným s užíváním kratomu je možnost vzniku závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky kratomu patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost. "Výskyt případů negativních účinků narůstá, a to už i mezi žáky základních škol," upozornili autoři studie. Zvlášť nebezpečné může být užívání kratomu v kombinaci s dalšími psychoaktivními látkami. "Zejména u mladých lidí je častá kombinace užití kratomu například s marihuanou nebo alkoholem," stojí ve studii.
Premiér Andrej Babiš (ANO) několikrát zmiňoval zákaz prodeje kratomu. Zvažovaný zákaz kratomových rostlin z nařízení o seznamu návykových látek však vláda 16. března po jednání kabinetu vyřadila. Proti zákazu HHC se stavěly vládní odbor protidrogové politiky i Hospodářská komora. Premiér poté uvedl, že vláda před rozhodováním o kratomu nejdřív vyhodnotí výsledky jeho licencovaného prodeje v Česku. Zvážit by mohla také případný návrh národního protidrogového koordinátora Pavla Béma, že by si látku mohli kupovat dospělí až od 21 let, ne od 18 let.