Americký lékař izolovaný na Bulovce je vděčný za péči, má obavy o kolegy
27. 5. 2026 – 12:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký lékař hospitalizovaný v pražské Fakultní nemocnici Bulovka kvůli kontaktu v Kongu s nakaženými ebolou v rozhovoru s deníkem The Washington Post (WP) vyjádřil vděčnost za lékařskou péči, které se mu dostává.
Zároveň uvedl, že cítí bezmoc, když sleduje, jak jeho kolegové v Kongu začínají na ebolu umírat. Na Bulovce je v izolaci od minulého čtvrtka a sám byl ještě v úterý bez příznaků. Karanténa trvá nejméně tři týdny.
Misijní lékař Patrick LaRochelle měl 20 minut do odletu z Konga domů do Spojených států, které plánoval navštívit se svojí ženou a třemi dětmi. Dostal však zprávu přes aplikaci WhatsApp, že se v Kongu šíří ebola. Záhadné onemocnění u pacientů nemocnice ve městě Bunia na severovýchodě země, kde pracoval, najednou dávalo smysl. Rovněž si uvědomil, jaké riziko to představuje pro jeho zdraví.
Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) povolilo jeho rodině návrat do USA komerčním letem, zatímco LaRochelle čekal na evakuaci.
V prvním rozhovoru od své evakuace listu WP z bioboxu ve svém pokoji na Bulovce LaRochelle přes aplikaci Zoom sdělil, že je vděčný za péči, které se mu dostalo. Biobox je možné přirovnat k neprodyšnému stanu, který je vestavěný do místnosti. Do něj muž, jehož minulý týden dopravilo do Česka letadlo z Ugandy, vstoupil po svém příletu a od té doby v něm pobývá.
Hospitalizovaný Američan dodal, že si je vědom, že mnoho jeho kolegů v Kongu pracuje bez dostatečných ochranných prostředků. Zdravotníci a humanitární pracovníci se v africké zemi s obtížemi potýkají s epidemií eboly. Podle WP je s ní spojeno už přes 1000 případů. LaRochelle byl kvůli kontaktu s ebolou z Konga evakuován už v roce 2018.
"Dva okamžiky, kdy jsem byl za posledních deset let hrdý na to, že jsem Američan, byly právě ty, kdy mě evakuovali. Bolí mě vědomí, že taková možnost není dostupná pro drtivou většinu lidí, a už vůbec ne pro mé přátele v Kongu," řekl LaRochelle.
Zatímco lékaři v Kongu mají nedostatek rukavic, několik zdravotníků ve speciálních oblecích LaRochella podle WP pravidelně kontroluje.
Američan je přes WhatsApp v kontaktu s misijním lékařem Peterem Staffordem, který byl se ženou a čtyřmi dětmi hospitalizován v Berlíně poté, co se v Kongu nakazil ebolou. Podle LaRochella se Staffordovi "nyní daří mnohem lépe". Vzhledem k vysoké smrtnosti současného kmene eboly byly Staffordovi s rodinou a LaRochellovi podány experimentální protilátky s cílem snížit riziko úmrtí.
LaRochelle se během rozhovoru s WP dozvěděl, že jeden z jeho konžských kolegů zemřel, zřejmě na ebolu. "Často se cítíte bezmocní. Když tam pozorujete své kolegy, vidíte úžasnou směsici strachu a odvahy, beznaděje, krásy i ošklivosti," uvedl Američan. Dodal, že by se rád do Konga vrátil. Uvědomuje si však, že současná epidemie může trvat dlouho.
Šestačtyřicetiletý lékař pracuje pro neziskovou křesťanskou misionářskou organizaci Serge Global Inc. spolu s manželkou Annou, která je zdravotní sestrou. LaRochelle uvedl, že cítí poslání uzdravovat tak, jak uzdravoval Ježíš, a ukázat lidem, že je Bůh miluje. "Aby věděli, že na ně Bůh nezapomněl," řekl.
LaRochelle v dubnu v Kongu ošetřoval dvě sestry středního věku, jejichž symptomy včetně průjmu, šoku, hypoglykemie a dýchacích potíží, se mu zdály podivné. Jedna ze sester však nedávno měla pozitivní test na HIV a LaRochelle si příznaky nespojil s ebolou. Obě sestry zemřely. Američan si nepamatuje, zda měl nasazenou roušku, když se jednu z nich pokoušel oživit. Poznamenal, že práce lékaře v nemocnici v Bunii je výrazně odlišná od té ve Spojených státech. Rukavice a mýdlo jsou nedostatkovým zbožím a běžné hygienické postupy, jako je mytí rukou, nejsou vždy proveditelné. "Pokud jste v těchto věcech příliš nekompromisní, v Kongu prostě nemůžete fungovat," řekl.
Do kontaktu s dalším nakaženým LaRochelle přišel, když bral 11. května krev chlapci s horečkou. Lékař měl jen jednu rukavici. Následně zjistil, že dítě krvácelo z tlustého střeva a nemocnice ho dostatečně neizolovala. Později zemřelo. Všichni tři pacienti byli z malé obce Mongbwalu, která je nyní považována za epicentrum nákazy.
Afrika má za sebou několik epidemií nemoci, jejíž smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11.000 lidí. Ačkoliv proti některým kmenům eboly už existují účinné vakcíny, na současnou variantu Bundibugyo nezabírají.