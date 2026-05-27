Smrt Chandlera z Přátel má posledního viníka. Asistent Perryho čeká rozsudek
27. 5. 2026 – 13:30 | Zpravodajství | Alex Vávra
Smrt Matthewa Perryho odhalila šokující zákulisí jeho posledních měsíců. Osobní asistent Kenneth Iwamasa, kterému herec i jeho rodina bezmezně důvěřovali, podle žalobců obstarával ketamin a aplikoval hvězdě seriálu Přátelé i smrtelnou dávku. Nyní ho čeká finální rozsudek v případu, který otřásl Hollywoodem.
Smrt milovaného herce Matthewa Perryho dál otřásá Hollywoodem. Hvězda seriálu Přátelé, kterou si miliony fanoušků po celém světě pamatují jako vtipného a sarkastického Chandlera Binga, zemřela v říjnu 2023 za okolností, které postupně odhalily temné zákulisí jeho posledních měsíců. Nyní přichází poslední kapitola celého případu. Před soud totiž míří muž, který stál Perrymu nejblíž — jeho osobní asistent Kenneth Iwamasa.
Právě on podle vyšetřovatelů sháněl ketamin, obstarával kontakty na dealery a lékaře a nakonec herci aplikoval i smrtelnou dávku. Z člověka, kterému Perry i jeho rodina bezmezně důvěřovali, se podle žalobců stal klíčový článek celé drogové spirály. Šedesátiletý Iwamasa bude ve středu odsouzen u federálního soudu v Los Angeles. Už v srpnu 2024 se přiznal ke spiknutí za účelem distribuce ketaminu s následkem smrti. Hrozí mu až 15 let za mřížemi, prokurátoři však kvůli jeho spolupráci žádají trest 41 měsíců vězení.
Podle vyšetřovatelů se z asistenta stal člověk, který Perryho nejhorší démony nejen toleroval, ale aktivně podporoval. Přitom právě boj se závislostí provázel slavného herce prakticky celý život. Perry o svých problémech otevřeně mluvil, absolvoval léčby a snažil se působit jako člověk, který svůj boj zvládl. V soukromí se však situace znovu dramaticky zhoršovala.
Osudné týdny plné drog a varování
Kenneth Iwamasa znal Perryho už od začátku 90. let. V roce 2022 se stal jeho osobním asistentem a nastěhoval se do jeho luxusního domu v Los Angeles. Za práci dostával 150 tisíc dolarů ročně a měl na starosti nejen běžné záležitosti, ale i hercův zdravotní režim. Matthew Perry legálně užíval ketamin jako léčbu deprese. Postupně ale podle žalobců chtěl stále více drogy, než mu byli lékaři ochotni poskytnout. Iwamasa proto začal shánět ketamin neoficiální cestou.
Do celé sítě byli zapleteni lékaři Salvador Plasencia a Mark Chavez, dealer Erik Fleming i známá překupnice Jasveen Sanghaová, přezdívaná Ketaminová královna. Právě od ní měly pocházet desítky lahviček ketaminu, které skončily u Perryho.
Vyšetřovatelé popsali děsivé detaily posledních týdnů hercova života. Iwamasa měl Perrymu aplikovat ketamin až osmkrát denně, přestože neměl žádné zdravotnické vzdělání. V říjnu 2023 navíc několikrát viděl jasné známky toho, že je herec v ohrožení života. Jednou našel Perryho v bezvědomí. Jindy herec po silné dávce úplně ztuhl. Podle prokurátorů ale asistent pokračoval dál.
Osudný den přišel 28. října 2023. Perry dostal dvě dávky ketaminu ještě předtím, než požádal Iwasamu, aby připravil vířivku a aplikoval mu silnější dávku. Krátce po třetí injekci asistent odešel vyřizovat pochůzky. Když se vrátil, našel slavného herce mrtvého obličejem dolů ve vířivce. Soudní lékař později uvedl, že hlavní příčinou smrti byl ketamin, sekundární příčinou pak utonutí.
Podle žalobců se Iwamasa po smrti Perryho pokusil zamést stopy. Uklidil lahvičky od ketaminu, odstranil injekční stříkačky a policii zatajil, že herec drogu užíval. Pravdu začal vypovídat až po rozsáhlé domovní prohlídce v lednu 2024.
Rodina Perryho mluví o zradě
Nejsilnější část celého případu ale přinesla vyjádření Perryho rodiny. Ta dala soudu jasně najevo, že právě Iwasamu považuje za člověka, který slavného herce zradil nejvíce. Perryho matka Suzanne Morrisonová ve svém emotivním dopise napsala, že rodina byla přesvědčena, že Kenneth Iwamasa pomůže herci zůstat střízlivý a ochrání ho před návratem k drogám. Místo toho se podle ní stal jeho dodavatelem.
Rodina zároveň odmítá argument obhajoby, že Iwamasa pouze plnil Perryho přání. Podle právníků asistenta byl jejich klient jen zaměstnanec pod tlakem svého zaměstnavatele a nejednal z vlastní iniciativy. Tvrdí také, že se na distribuci ketaminu podílelo více lidí a že Iwamasa nebyl jediným viníkem. Vyšetřování však ukázalo, že právě on byl člověkem, který s Perrym trávil nejvíce času a jako jediný viděl na vlastní oči, v jak vážném stavu se herec nacházel.
Všichni ostatní obžalovaní už byli odsouzeni. Dealerka Jasveen Sanghaová dostala 15 let vězení, Erik Fleming dva roky. Lékař Mark Chavez vyvázl s osmi měsíci domácího vězení a Salvador Plasencia byl odsouzen ke 30 měsícům za distribuci ketaminu.
Smrt Matthewa Perryho tak definitivně uzavírá tragický příběh muže, který dokázal rozdávat humor milionům lidí, ale vlastní démony nikdy úplně neporazil. Pro fanoušky po celém světě zůstává symbolem legendárního seriálu Přátelé a nezapomenutelného Chandlera Binga. Zákulisí jeho posledních dnů ale odhalilo mnohem temnější realitu, než jakou kdy viděli diváci na televizních obrazovkách.