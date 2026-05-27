Zkušení zahrádkáři nedají na tenhle trik dopustit: Rajčata pak rostou doslova před očima
27. 5. 2026 – 15:08 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Každý rok to vypadá stejně. Někdo sklízí bedýnky plné velkých, šťavnatých rajčat, zatímco jiný s nadějí sleduje několik vytáhlých stonků a pár drobných plodů. Přitom rozdíl často nespočívá v drahých hnojivech ani zázračných sazenicích. Zkušení pěstitelé dobře vědí, že klíčem k opravdu bohaté úrodě bývá jeden jednoduchý zásah, který většina lidí podceňuje.
Rajčata totiž umí růst až překvapivě divoce. Pokud je necháte bez kontroly, začnou všechnu energii tlačit do dalších a dalších výhonů. Rostlina pak působí mohutně, jenže místo velkých plodů vznikne spíš zelená džungle.
Tajemství rekordní úrody? Zastavte růst ve správnou chvíli
Právě proto zahrádkáři doporučují včas zaštípnout vrchol rostliny. Jakmile rajče přestane hnát sílu do dalšího růstu do výšky, začne energii soustředit do květů a plodů. Výsledek bývá vidět velmi rychle. Rajčata jsou větší, dozrávají rovnoměrněji a rostlina se lépe udržuje.
Kdy je nejlepší čas na zaštipování?
Načasování rozhoduje skoro o všem. Ideální období přichází právě teď — na konci května a začátku června, kdy jsou rostliny stále mladé, silné a plné energie.
Pokud budete čekat příliš dlouho, například do chvíle, kdy už se objevují první červené plody, může být zásah pro rostlinu zbytečně stresující a otevřít cestu chorobám.
Zahrádkáři doporučují zaštípnout vrchol ve chvíli, kdy má rostlina alespoň pět až šest pravých listů a začíná stabilně růst.
Čistý řez je důležitější, než si většina lidí myslí
Velkou chybou bývá používání obyčejných kuchyňských nůžek bez očištění. Právě tudy se mohou do rostlin dostat plísně a infekce. Ideální jsou ostré zahradnické nůžky dezinfikované lihem nebo peroxidem vodíku.
Řez by měl být čistý a vedený těsně nad listovým uzlem. Po zásahu se doporučuje nezalévat rostlinu přes listy, aby místo mohlo dobře zaschnout. Zalévat je lepší ráno než večer, protože noční vlhkost rajčatům příliš nesvědčí.
Zázrak, který dokáže změnit celou sklizeň
Zkušení pěstitelé zároveň pravidelně odstraňují i takzvané zálistky — malé výhonky vyrůstající v paždí listů. Pokud je necháte růst, rostlina začne zbytečně plýtvat silou.
Pomáhá také mulčování slámou, které chrání kořeny před přehříváním a udržuje půdu déle vlhkou. A jeden starý zahrádkářský trik přežil dodnes. Rajčata si prý skvěle rozumí s bazalkou. Nejenže vedle sebe dobře rostou, ale bazalka navíc pomáhá odpuzovat některé škůdce.
Někdy tak opravdu stačí pár správných zásahů a rozdíl ve sklizni se nakonec nepočítá na kusy, ale na celé kilogramy.