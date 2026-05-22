Nečekaná noblesa. Daniela Brzobohatá konečně prolomila mlčení: "Na rozchodu mají vždy podíl oba dva"
22. 5. 2026 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Daniela Brzobohatá se vyjádřila k rozvodu a zvládla to s ohromující noblesou.
Českou společenskou scénou stále rezonuje rozchod a pravděpodobný rozvod páru, od kterého to nikdo nečekal. Ondřej Brzobohatý a Daniela Brzobohatá (Písařovicová) už netvoří pár.
Potvrdil to nejdřív krátce sám Ondřej: „Na veřejnost pronikly spekulace o našem soukromém životě, který je bohužel vzhledem k naší profesi částečně veřejný. S Danielou jsme se rozešli v klidu, s respektem a vzájemnou úctou,“ napsal na sociální síti a požádal o respektování soukromí.
Jenže když se řeší láska (nebo její konec) dvou předních českých celebrit, je celkem očekávatelné, že se lidé zkrátka budou pídit po detailech.
Že bude lepší promluvit a nedat tak prostor zbytečným spekulacím a drbům, nakonec naznala i Daniela, která poskytla pár podrobností v rozhovoru s Čestmírem Strakatým.
Zmínila například tragikomickou situaci, kdy, ačkoliv prosila o soukromí, na ní už ten samý večer čekal před domem fotograf, aby mohl vzniknout článek, že se vrací domů smutná.
Nijak nezastírá, že zveřejnění rozchodu původně nebylo v plánu: „Vlastně jsme s tím až tak brzy nechtěli jít ven. Nejsem zastánce zveřejňování svých osobních záležitostí, ale když ti zvoní telefonáty, jestli je to pravda, nebo není, tak jsi v nějaký moment donucený na to reagovat. Nechci z lidí dělat blbce,“ uvedla.
Podrobnosti, co se přesně dělo, ale oznamovat stále nehodlá: „Nechci se pitvat v důvodech, proč to dospělo k tomuhle konci. Myslím si, že to je jen naše věc… Důvody si necháme pro sebe, za tím si stojíme,“ pokračovala.
Svého stále ještě manžela se ale zastala na plné čáře: „Já si pořád stojím za tím, že Ondra je skvělej, hodnej chlap. Dokáže se k ženě opravdu chovat tak, jak by se chlap podle mě chovat měl. To, že nám to nedopadlo, je věc další. Uvědomme si, že na rozchodu dvou lidí mají vždy podíl oba dva,“ prohlásila s neobyčejným nadhledem.
Na pomluvy a drby o Brzobohatém má názor naprosto jasný: „Je mi to hrozně líto, že se tohle vůbec někde řeší a v komentářích vyskytuje a že se dává za pravdu někomu, kdo v minulosti o něm vypustil nějaké informace. A teď se jako naším rozchodem potvrzuje to, že byly pravda. Já si stojím za tím, že nejsou. A to čerpám z našeho soužití,“ dodala jasně.