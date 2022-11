Ve věku 96 let dnes zemřel bývalý čínský prezident Ťiang Ce-min. Jak upřesnila agentura Nová Čína, zemřel v Šanghaji ve 12:13 místního času (5:13 SEČ) na leukémii a mnohočetné selhání orgánů.

Ťiang Ce-min se vedení Číny ujal v roce 1989 po krvavém potlačení prodemokratických demonstrací na pekingském náměstí Tchien-an-men a u moci zůstal do roku 2002. Do čínských dějin se zapsal především díky ekonomickým reformám; přivedl Čínu do Světové obchodní organizace (WTO) a umožnil soukromé podnikání. Za hranicemi mu ovšem zůstala nálepka tvrdého autoritářského vůdce.