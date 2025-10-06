Tesco shodilo bomby: Akční ceny na jídlo i pití vás donutí běžet do obchodu
6. 10. 2025 – 13:13 | Zprávy | Anna Pecena
Říjnový leták Tesca platný od 1. do 7. října 2025 slibuje nákupní horečku. Slevy na jogurty, maso, ovoce i pivo jsou tak výrazné, že se vyplatí vyrazit s velkým košíkem. Ale pozor – ne všechny akce jsou tak výhodné, jak se na první pohled zdá.
Největší hity týdne
Tesco odstartovalo říjnový týden pořádným cenovým ohňostrojem. Jogurt Florian pořídíte jen za 9,90 Kč a pivo Krušovice Bohém za 13,90 Kč – kombinace, která potěší každého, kdo si chce levně doplnit ledničku. Nechybí ani kuřecí prsní řízky za 129,90 Kč nebo mleté maso mix za 79,90 Kč, což jsou ceny, které konkurenci pořádně zatápí.
Slunečnicový olej Sunol za 32,90 Kč je další hit, který potěší každou domácnost, a k tomu přidejte mandle 500 g za 99,90 Kč. Z ovoce se vyplatí sáhnout po mandarinkách za 24,90 Kč za kilo, zatímco pečivové lákadlo zastupuje bageta za 11,90 Kč nebo croissant za 10,90 Kč. A kdo potřebuje energii, sáhne po Monsteru za 29,90 Kč – cena, která nenechá klidným žádného fanouška energy drinků.
Ne všechny akce jsou výhra
V záplavě slev ale číhají i pasti. Například paštika pro kočky Gourmet Purina za 10,90 Kč nebo instantní polévka YumYum za 11,90 Kč sice působí levně, ale při přepočtu na jednotkovou cenu už to tak slavné není. Podobně kapsičky pro psy Pedigree za 99,90 Kč či salát Rio Mare Insalatissime za 54,90 Kč – jde o hezké akce, ale vždy je nutné srovnat s většími baleními jinde.
Chytrý zákazník se nenechá napálit
Nákupy v akci mají jednu slabinu – snadno se necháme unést pocitem, že „šetříme“, i když nakupujeme věci, které bychom jinak vůbec nepotřebovali. Tesco hraje na emoce a dává do popředí zboží, které vypadá jako senzační výhodná koupě. Chytrý zákazník si ale vždy rozmyslí, zda jde o skutečně potřebnou položku. Jinak se snadno stane, že ušetřená stovka na mase zmizí v košíku plném zbytečností.
Podzimní lov na slevy pokračuje
Říjnový leták je jen začátkem – obchodní řetězce vědí, že podzim je obdobím, kdy lidé více nakupují zásoby a začínají myslet na zimní měsíce. Tesco proto neváhá lákat na agresivní slevy, aby přetáhlo zákazníky od konkurence. Dá se čekat, že i další týdny budou plné ostrých cenových bitev. Kdo bude nakupovat s rozumem a ohlídá si největší trháky, může na těchto podzimních akcích vydělat víc než kdy jindy.