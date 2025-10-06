Dopravní podniky si brousí zuby na důchodce. Exekuce vám visí nad hlavou
6. 10. 2025 – 11:11 | Zprávy | Anna Pecena
Stačí zapomenout lístek, ztratit kupon nebo se stát obětí falešného revizora – a senior může rázem čelit dluhům, které rostou jako lavina. Dopravní podniky umí nejasnými pokutami potrápit i poctivé lidi a právě důchodci jsou nejzranitelnější skupinou. Podívejme se, jaké pasti na vás čekají a jak se bránit.
Malá pokuta, velký problém
Základní přirážka k jízdnému je v Praze 1 500 korun, v Brně či Ostravě podobně vysoká (pid.cz). Pokud ji člověk zaplatí rychle, částka se často sníží. Jenže právě u seniorů se stává, že se pokuta odkládá, zapomene nebo není jasné, kam ji poslat. A tam začíná potíž – částka se předává advokátům nebo inkasním agenturám a vymáhání může v konečném důsledku stát několik tisíc.
Pro důchodce, kteří počítají každou korunu, to může znamenat zásadní zásah do rodinného rozpočtu. A to i přesto, že šlo původně jen o zapomenutou jízdenku.
Falešní revizoři a nejasné dopisy
Senioři jsou navíc oblíbeným cílem podvodníků. V některých městech se objevili falešní revizoři, kteří vybírají hotovost přímo v tramvaji nebo autobusu, aniž by měli jakékoli oprávnění. Starší cestující často zaplatí ze strachu, aniž by si ověřili, zda jde o skutečného pracovníka dopravního podniku.
Dalším trikem jsou dopisy nebo výzvy k úhradě, které vypadají oficiálně, ale nemají nic společného s dopravním podnikem. Zvlášť starší lidé mají tendenci podobné částky raději zaplatit, jen aby měli klid.
Když přijde exekutor
Pokud se pokuta dostane až k soudu či exekutorovi, z původních 1 500 korun se může stát částka i přes deset tisíc korun. To je pro mnoho seniorů téměř nepředstavitelné. Exekuce navíc znamená velký stres – může jít o srážky z důchodu nebo hrozbu zabavení majetku. V takové situaci je nutné okamžitě vyhledat právní pomoc a pokusit se domluvit splátky.
Prevence je nejlevnější
Nejjednodušší cestou, jak se problémům vyhnout, je prevence. To znamená mít vždy platný lístek nebo kupon a při cestě v dopravním prostředku počítat s možnou kontrolou. Senioři, kteří jezdí často, mají v řadě měst nárok na slevy nebo dokonce bezplatné jízdné. Vyplatí se proto zjistit si, jaké úlevy váš dopravní podnik nabízí – může to ušetřit nejen nervy, ale i peníze.
Jak se nenechat napálit
-
Ověřujte si, kdo po vás peníze chce. Revizor má povinnost vystavit doklad, hotovost po vás žádat nemusí.
-
Pokud dostanete dopis, vždy si ověřte u dopravního podniku, že jde o jejich pohledávku.
-
Pokutu je nejlepší uhradit hned, protože později výrazně naroste.
-
Nebojte se poradit s právníkem či spotřebitelskou organizací – pro seniory často existuje i bezplatná pomoc.
Malá nepozornost se tak nemusí proměnit v obrovský problém. Stačí mít oči otevřené, ověřovat a hlavně se nebát zeptat, pokud něco není jasné.