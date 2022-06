Zeman se setkal s maďarskou prezidentkou, vyjádřil podporu pro visegrádskou spolupráci

Český prezident Miloš Zeman se po dnešní schůzce s maďarskou prezidentkou Katalinou Novákovou vyslovil proti rozvolnění visegrádské spolupráce.

Novinářům prezident Zeman řekl, že hlavy států Česka a Maďarska mají naopak zájem na upevnění skupiny V4, která kromě těchto zemí zahrnuje také Slovensko a Polsko. Kompenzovat chce také protimaďarské výroky v českých médiích.

Zeman po jednání s Novákovou označil Maďarsko za čestného souseda České republiky. Doplnil, že si váží přátelství obou zemí, ale také maďarské politiky. „Která respektuje národní zájmy své země a nepodléhá cizím vlivům,“ vysvětlil. Dnešní rozhovor na Pražském hradě se podle něj týkal vzájemné spolupráce například ve zbrojním průmyslu či energetice.

Oba prezidenti mají podle Zemana zájem na upevnění visegrádské spolupráce. „Nesouhlasíme s těmi, kdo by ji chtěli rozmělnit, nebo dokonce opustit,“ řekl. Nováková uvedla, že spolupráce ve V4 funguje dobře a věří, že to tak bude i v budoucnu. „Pro všechny země je velice důležité, aby byla tak úzká jako dosud,“ uvedla.

Zeman uvedl, že by na žádost Novákové chtěl kompenzovat některé protimaďarské výroky, které se objevují v českých médiích. Narážel především na lednové vyjádření šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Adamová tehdy na facebooku napsala, že Češi už ve volbách vyhnali svého premiéra Andreje Babiše a pevně doufá, že se to povede i Maďarům v případě Viktora Orbána.

Miloš Zeman ujišťuje na tiskové konferenci maďarskou prezidentku, že “protimaďarské” výroky české předsedkyně Poslanecké sněmovny nic neznamenají a nemají podle něj žádnou váhu. Zároveň vyřizuje srdečné pozdravy příteli Orbánovi. @iROZHLAScz @CRoPlus @Radiozurnal1 pic.twitter.com/hszep8ouw2 — Pavlína Nečásková (@PavlnaNeskov) June 7, 2022

Zeman v té souvislosti zmínil, že TOP 09 je podle posledních průzkumů pod hranicí vstupu do Sněmovny. „Nejrazantnější antimaďarský názor zazněl z úst předsedkyně jedné české politické strany, která, a to jsem prezidentce vysvětlil, má podle průzkumu tříprocentní voličskou podporu. Doufám, že tím je celá věc vyřešena,“ podotkl.

Zeman proti manželství pro všechny

Prezident Miloš Zeman by vetoval zákon, který by umožnil uzavírat manželství lidem stejného pohlaví. Novinářům po dnešním jednání s maďarskou prezidentkou Katalinou Novákovou řekl, že nejen z jazykového hlediska slovo manželství implikuje svazek muže a ženy. Prezident by naopak podpořil ústavní novelu, která by definovala manželství jako svazek muže a ženy.

Novelu občanského zákoníku, která by umožnila manželství stejnopohlavních párů, dnes obdržela Sněmovna. Podepsalo ji po jednom poslanci z klubů STAN, TOP 09, Pirátů, ODS a ANO. „Chtěl bych oznámit, že pokud takový zákon opravdu dostanu na stůl, budu ho vetovat,“ uvedl Zeman. Stejnopohlavním párům podle něj náleží všechny výhody v rámci registrovaného partnerství. „Ale rodina je svazek muže a ženy. Tečka,“ doplnil.

Dalším argumentem podle Zemana je, že pojem „rodina“ je odvozený od slova „rodit“. "Zatím jsem si nevšiml, že by ve stejnopohlavních párech k rození dětí docházelo,“ podotkl. Vyslovil se v té souvislosti i proti „genderovému tvrzení, že je u nás 90 pohlaví“. „Já jsem, třebaže jsem počítal velmi pečlivě, zatím zjistil pohlaví pouze dvě. A u toho zřejmě do konce svého života zůstanu,“ dodal Zeman.

Manželé stejného pohlaví by měli podle předlohy stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.

Strany vesměs nechávají v obdobných záležitostech svým poslancům volné hlasování. V minulém volebním období Sněmovna o uzákonění manželství i pro homosexuály nerozhodla. Podpisy k aktuální novele podle očekávání nepřipojil nikdo z frakcí KDU-ČSL a SPD.