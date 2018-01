Zeman přijal demisi Babišovy vlády a nároky pustil k vodě

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu na Pražském hradě předal prezidentu Miloši Zemanovi demisi své menšinové vlády. Prezident ji přijal, vládu pověřil výkonem funkce do jmenování nové. Zároveň Babiše pověřil jednáním o sestavení nového kabinetu. Zeman řekl, že pokud nebude zvolen opět prezidentem, nebude po Babišovi chtít doložit podporu většiny poslanců a jmenuje ho v únoru premiérem.

Babiš se Zemanem se na Hradě setkali dva dny před prezidentskou volbou, ve které hnutí ANO současnému prezidentovi vyslovilo podporu. Přijetí demise Hrad původně oznámil na konec minulého týdne, termín poté změnil.

Babišova menšinová vláda schválila demisi před týdnem. Stalo se tak pět týdnů po jejím jmenování. Demisi vláda odhlasovala den po hlasování sněmovny, která jí podle očekávání nedala důvěru. Babiš pro svůj kabinet sehnal podporu pouze svého hnutí ANO.

"Pověřuji vás, aby to mělo zákonnou oporu, jednáním o sestavení vlády a přeji vám v nich úspěch," řekl Zeman. Stejné pověření od něj předseda hnutí ANO dostal i koncem října. Jde o neformální krok, který není zakotven v ústavě, měl by ale vést k pozdějšímu jmenování Babiše premiérem.

Zeman dříve uvedl, že Babišovi ve druhém pokusu poskytne na jednání dostatek času a bude po něm před jmenováním požadovat 101 zaručených hlasů ve sněmovně. Dnes však řekl, že pokud nebude znovu zvolen prezidentem, plánuje Babiše jmenovat ještě v únoru před svým koncem ve funkci. "Protože to bude poměrně krátká doba pro získání onoho potřebného počtu hlasů, nebudu na této podmínce trvat," prohlásil Zeman.

Nechová se státnicky, míní Drahoš

Zemanův protikandidát v prezidentské volbě Jiří Drahoš prezidentovo chování zkritizoval. Zeman se podle něj nechová státnicky, když plánuje jiný postup v otázce jmenování premiéra a vlády pro případ svého úspěchu a neúspěchu ve druhém kole.

Podmínění rychlého jmenování Babiše tím, že Zeman neuspěje ve volbách, Drahoš neočekával. "Že bude reagovat jinak, když nebude zvolen, tohle by z mého pohledu státník dělat neměl. Měl by brát v potaz prospěch státu. Ale u Miloše Zemana mě to příliš nepřekvapuje," konstatoval někdejší předseda Akademie věd.

Drahoš uvedl, že Česko potřebuje stabilní vládu. Menšinový kabinet považuje za nouzové řešení. "Pokud se stanu prezidentem, bude záležet, v jaké situaci vláda bude. Miloš Zeman řekl, že jmenuje premiéra ještě během února, takže zvítězím-li, můžu se dostat do situace, kdy bude jmenován premiér a vláda a v takové situaci prezident nemá příliš mnoho možností," připustil.

Podobně jako většině sněmovních stran vadí Drahošovi trestně stíhaný politik v čele vlády. Babiše sněmovna vydala k trestnímu stíhání kvůli případu farmy Čapí hnízdo. "Na místě prezidenta bych předpokládal, že ANO je schopno navrhnout i někoho jiného. I Andrej Babiš připustil, že by premiérem nemusel být on," uvedl Drahoš. Pokud by na funkci předsedy vlády Babiš netrval, existuje podle Drahoše potenciál k dohodě o koalici.