Zeman jmenoval nové ministry a vicepremiéry

Konec jedné epochy se pomalu blíží. Fantasy seriál Hra o Trůny od HBO, který se stal prakticky světovým fenoménem s miliony fanoušků a desítkami ocenění, se postupně loučí a představuje své závěrečné díly finální osmé série. Co bude dál? více

Jako spousta dalších národů mají i Češi řadu výjimečných osobností. Patřil mezi ně i Henri de Blowitz. Proslavil se především ve světě, u nás ho znají leda studenti žurnalistiky nebo milovníci historie. Byl to ovšem jeden z největších novinářů 19. století, který dokonce přispíval do londýnských The Times. A nepotřeboval k tomu ani dobrou znalost angličtiny. více