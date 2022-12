Zelenskyj v Kongresu USA: Americká pomoc Ukrajině není charita, ale investice

Americká finanční pomoc Ukrajině není charita, ale investice do globální bezpečnosti a demokracie, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v americkém Kongresu. Ukrajina je živá a bojovná a nikdy se nevzdá, řekl rovněž prezident, již tradičně oblečený ve vojenských kalhotách a tmavě zelené mikině. Za svůj projev na společné schůzi obou komor amerického Kongresu sklidil opakovaně ovace vestoje. Jeho projev živě přenášela stanice Sky News.

Zelenskyj poděkoval USA za podporu a ochranu svobody a vlády práva. Válka na Ukrajině a ruské útoky podle ukrajinského prezidenta nepřestanou ani během zimy a Kyjev a Washington jsou v boji proti ruské agresi spojenci, kteří bojují za stejné hodnoty. „Vyhrajeme, protože jsme jednotní. Ukrajina, Spojené státy a celý svobodný svět,“ řekl ukrajinský prezident.

Zelenskyj hovořil o své úterní návštěvě ukrajinského Bachmutu v Doněcké oblasti, kde probíhají tvrdé boje, a popisoval atmosféru ve městě a ničivé následky bojů. Kongresu věnoval ukrajinskou vlajku popsanou vzkazy, kterou z města přivezl. „Když jsem byl včera (v úterý) v Bachmutu, naši hrdinové mi dali vlajku, jejich vlajku. Je to prapor těch, kteří brání Ukrajinu, Evropu a svět za cenu vlastního života,“ řekl Zelenskyj. Na oplátku dostal americkou vlajku, která v den jeho návštěvy vlála nad Kapitolem.

Volodymyr Zelenskyj v americkém Kongresu | zdroj: Profimedia

Zelenskyj žertoval, že ukrajinští vojáci umějí ovládat nejen americké raketové systémy, ale i letadla. Bílý dům ve středu přislíbil poslat Kyjevu systém protivzdušné obrany Patriot, letadla ale zatím nebyla předmětem americké pomoci Ukrajině.

„Je jen otázkou času, kdy zaútočí na vaše další spojence, pokud je nezastavíme hned,“ řekl zákonodárcům Zelenskyj. Svět je podle něj příliš propojený na to, aby se kdokoli mohl cítit bezpečně, dokud bude ruský útok pokračovat. Nadcházející rok bude ve válce „zlomový“, zdůraznil Zelenskyj. „Vím, že je to bod, kde se ukrajinská odvaha a americké odhodlání musí zasadit o budoucnost naší společné svobody,“ dodal.

Do Spojených států přicestoval Zelenskyj americkým vojenským letadlem. Je to jeho vůbec první zahraniční cesta od začátku ruské invaze v únoru letošního roku. Prezident od té doby podnikl několik cest po Ukrajině, při nichž zavítal do regionů osvobozených od okupační armády.

Zpravodaj BBC Anthony Zurcher označil Zelenského projev za „pokorný a vděčný, ale zejména sebevědomý“. Poukázal na vývoj jeho rétoriky od obav na začátku války k dnešnímu přesvědčení, že Američané stojí na straně budoucího vítěze války.

USA jsou přítelem svobody a Ukrajiny, řekl Zelenskyj na setkání s Pelosiovou

Na úvod setkání se šéfkou americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou Zelenskyj řekl, že Spojené státy jsou přítelem svobody a Ukrajiny. Pelosiová hovořila o setkání svého otce, který byl rovněž americkým zákonodárcem, s britským premiérem Winstonem Churchillem v období Vánoc v roce 1941. Jejich projevy živě přenášela stanice Sky News.

„Připravoval jsem si projev ke Kongresu, ale je to projev ke všem Američanům,“ řekl Zelenskyj a opětovně USA poděkoval za jejich podporu. Ukrajinci bojují za demokracii, za svobodu, své domovy a za budoucnost svých dětí, uvedl prezident.

Zelenskyj připomněl také svou první, předválečnou, návštěvu USA. „Tehdy to byly zcela odlišné pocity, jiná historie, jiný život,“ řekl.

Nikdy nezůstanete sami, slíbil americký prezident po jednání se Zelenským

Spojené státy budou Ukrajinu, která čelí brutálnímu útoku Ruska, podporovat tak dlouho, jak to bude potřeba, slíbil ukrajinskému prezidentovi v Bílém domě jeho hostitel Joe Biden. Na společné tiskové konferenci americký prezident ocenil sílu Ukrajinců, kteří se invazi brání už přes 300 dní. Zelenskyj před novináři označil dnes oznámené poskytnutí amerického protiletadlového systému Patriot za důležitý krok k vytvoření efektivní protivzdušné obrany své země. Biden zdůraznil, že Patriot je obranný systém, jeho předání Ukrajině tedy neznamená eskalaci konfliktu.

„Nikdy nezůstanete sami,“ řekl Biden Zelenskému. Připomněl také, že ruský útok, největší ozbrojená invaze do sousední země v Evropě od konce druhé světové války, sjednotil členy Severoatlantické aliance i Evropské unie. Západní země jsou podle Bidena jednotnější než dříve a šéf Bílého domu nevidí náznaky, že by se to mělo změnit. Ruský prezident Vladimir Putin tak podle něj neuspěl ve své snaze spojence rozdělit.

Rusko poté, co jeho prvotní snahy na bojišti selhaly, začalo na podzim s rozsáhlými raketovými útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle Bidena se ruský prezident Vladimir Putin snaží „využít zimu jako zbraň“. Putin ale nemá podle amerického prezidenta v úmyslu zastavit „tuto krutou válku“. Biden ruské útoky na civilní cíle, včetně sirotčinců, školek a škol, označil před novináři za „odporné“.

Zelenskyj poděkoval Američanům za jejich vojenskou pomoc. Pokud jde o systém Patriot, uvedl, že díky němu mohou Ukrajinci „připravit teroristický stát o hlavní nástroj teroru - možnost zasáhnout naše města, naši energetiku“. Spojené státy dnes oznámily další pomoc zemi, která se už od února brání ruské agresi, systém Patriot má být součástí dodávky.

Pokud jde o budoucí vývoj, ukrajinský prezident zopakoval, že „spravedlivý mír“ s Ruskem neznamená „žádné kompromisy, pokud jde o suverenitu a územní celistvost“ Ukrajiny. „Bojujeme za vítězství proti tyranii a zvítězíme,“ prohlásil Zelenskyj. Podle Bidena sdílejí USA se Zelenským stejnou vizi „svobodné, nezávislé, prosperující a bezpečné Ukrajiny“.

Volodymyr Zelenskyj a Joe Biden | zdroj: Profimedia

Jak poznamenala agentura AP, při setkání obou politiků byl patrný vzájemný vřelý vztah, několikrát se například vzájemně zasmáli svým komentářům před novináři. Zelenskyj dal nicméně jasně najevo, že bude i nadále na Bidena a další západní vůdce naléhat, aby Kyjev podporovali ještě více. Jakmile bude protiraketový systém Patriot spuštěn, „vyšleme prezidentu Bidenovi další signál, že bychom rádi získali více Patriotů“, poznamenal například ukrajinský prezident.

Na dotaz novinářky, která amerického prezidenta vyzvala, aby USA daly Ukrajincům - pokud jde o vojenskou pomoc - „všechno, co mají“, Biden odvětil, že existuje celá aliance, která Ukrajinu podporuje. Kdyby Spojené státy daly Ukrajincům všechno, co mají k dispozici, mohlo by to „rozbít NATO a EU“, dodal ale také. Americký prezident doplnil, že spojenci poskytují Ukrajincům to, co potřebují „ke své obraně a pro úspěch na bojišti“.