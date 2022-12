První zahraniční cesta Zelenského od invaze: Jednání s Bidenem a projev v Kongresu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes přijel do Bílého domu na jednání s americkým prezidentem. Joe Biden ho přivítal společně s manželkou. V Oválné pracovně následně Zelenskyj poděkoval Bidenovi, Kongresu i obyčejným Američanům za jejich pomoc Ukrajině. Jde o první cestu Zelenského do zahraničí od 24. února, kdy ruská armáda napadla Ukrajinu.

Zatímco Biden stál před Bílým domem v obleku, Zelenskyj z auta vystoupil oblečený ve vojenském, na sobě měl kalhoty a tmavě zelenou mikinu. Na dotazy novinářů ani jeden ze státníků nereagoval, jen krátce zapózovali fotografům.

Následně Biden v Oválné pracovně ujistil Zelenského, že Spojené státy Ukrajinu i nadále podporují. Ukrajinci a jejich nyní už přes tři stovky dní trvající odpor vůči ruské agresi jsou podle amerického prezidenta inspirací. Biden také zmínil dnes oznámenou dodávku protiletadlového systému Patriot.

„V první řadě vám děkuji,“ řekl ukrajinský prezident svému americkému protějšku. „Je pro mě velkou ctí, že tady mohu být,“ dodal a za podporu také „od srdce“ poděkoval obyčejným Američanům.

Zelenskyj před kamerami předal Bidenovi medaili, kterou americkému prezidentovi z fronty spolu s osobním dopisem poslal jeden z ukrajinských bojovníků. Ukrajinský prezident k tomu podotkl, že jej „statečný voják“ požádal, aby vyznamenání předal „statečnému prezidentovi“. „Nezasloužím si to, ale velmi si toho cením,“ odpověděl Biden.

Ještě předtím zveřejnil Zelenskyj své poděkování USA i na telegramu. „Jsem dnes ve Washingtonu, abych poděkoval americkému lidu, prezidentu a Kongresu za tolik potřebnou pomoc. A rovněž abychom pokračovali ve spolupráci a přiblížili se tak k vítězství,“ napsal Zelenskyj a zveřejnil své fotografie ihned po přistání letadla. Dodal, že v USA má v plánu řadu jednání s cílem „posílit obranné schopnosti Ukrajiny“. „Příští rok musíme navrátit ukrajinskou vlajku a svobodu celé naší zemi, všemu našemu lidu,“ dodal ukrajinský prezident.

Po jednání s americkým prezidentem promluví Zelenskyj v Kongresu. Do Spojených států přicestoval americkým vojenským letadlem. Je to jeho vůbec první zahraniční cesta od začátku ruské invaze v únoru letošního roku. Prezident od té doby podnikl několik cest po Ukrajině, při nichž zavítal do regionů osvobozených od okupační armády. V úterý například navštívil vojáky ve městě Bachmut v Doněcké oblasti, kde se nyní odehrávají nejtěžší boje mezi ukrajinskými obránci a ruskými invazními jednotkami.

Volodymyr Zelenskyj na návštěvě Bachmutu | zdroj: Profimedia

Bílý dům oznámil další vojenskou pomoc Ukrajině, je v ní i systém Patriot

Bílý dům oznámil poskytnutí další vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 1,85 miliardy dolarů (42 miliard Kč). Nový balíček pomoci zahrnuje i systém protivzdušné obrany Patriot. Oznámení přišlo krátce před tím, než Zelenskyj přistál v USA.

Jak upřesnil šéf americké diplomacie Antony Blinken, pomoc zahrnuje jednu miliardu na „rozšíření protivzdušné obrany a schopnosti přesného úderu“ a dalších 850 milionů dolarů na pomoc v oblasti bezpečnosti. Spojené státy podle Blinkena poskytnou Kyjevu vojenské vybavení, které „Ukrajině pomůže bránit se před pokračujícím brutálním a nevyprovokovaným útokem ze strany Ruska“.

Podle CNN jde Zelenskyj návštěvou Washingtonu v Churchillových šlépějích

Cesta Volodymyra Zelenského do Washingtonu má jisté historické paralely s návštěvou britského premiéra Winstona Churchilla před 81 lety, píše dnes web televize CNN. Churchill do Washingtonu dorazil v prosinci 1941, krátce po útoku Japonců na americký přístav Pearl Harbor. Tato vánoční návštěva upevnila spojenectví, které pomohlo vyhrát druhou světovou válku a vybudovalo poválečný demokratický svět. Zelenského nynější návštěva je jeho první cestou do zahraničí od 24. února, kdy ruská armáda zahájila invazi na Ukrajinu.

Z vánočních světel amerického hlavního města možná bude mít Zelenskyj podobné pocity, jako měl Churchill, když připlul z Británie, která čelila bombardování a výpadkům proudu, podobně jako dnes Ukrajina, napsala CNN.

Churchill za druhé světové války do Spojených států připlul na palubě lodi HMS Duke of York, která se během plavby v zimním Atlantiku musela vyhýbat ponorkám nepřítele. Z pobřeží Virginie poté letěl letadlem do Washingtonu, kde jej 22. prosince 1941 přijal prezident Franklin Delano Roosevelt, s nímž měl následující den tiskovou konferenci.

Při několika dnech společných debat a schůzek, při kterých si Churchill dával k snídani sherry, oběd zapíjel skotskou whisky se sodovkou, k večeři dostával šampaňské a před spaním se posilňoval skleničkou devadesátileté brandy, oba vůdci zosnovali porážku nacistického Německa a Japonska a položili základy západního spojenectví, které Biden nyní oživil svou podporou Ukrajiny, píše CNN.

Churchill celé měsíce toužil po zapojení USA do druhé světové války a věděl, že bude klíčové v porážce Adolfa Hitlera. „Trávím toto výročí a svátek daleko od své země, daleko od své rodiny, a přesto nemohu popravdě říci, že se cítím daleko od domova,“ uvedl během své návštěvy.

Zelenskyj bude doufat, že dodatečná podpora USA bude znamenat, že Washington skutečně „vytasil meč za svobodu“, jak řekl Churchill o Rooseveltově administrativě ve svém projevu v Kongresu 26. prosince 1941.

Zelenskyj si je zřejmě vědom historických paralel. V dřívějším videoprojevu k britským zákonodárcům přirovnal ukrajinský boj proti ruským invazním silám k osamělému odporu Británie proti nacistům před zapojením Spojených států do druhé světové války a parafrázoval Churchillův slavný projev z června 1940. „Budeme bojovat až do konce, na moři, ve vzduchu, budeme pokračovat v boji za naši zemi, stůj co stůj,“ řekl Zelenskyj o válce s Ruskem.