Zelenskyj: Ukrajina je pro ruskou armádu brána do Evropy

Ve videoproslovu k italským zákonodárcům hovořil o utrpení svého lidu a žádal další sankce vůči Rusku, včetně bojkotu všech ruských bank. Ruskou armádu označil za nebezpečí pro Evropu a vyzval k zastavení jejího barbarství. Podle deníku Corriere della Sera se vystoupení nezúčastnila asi třetina italských zákonodárců.

Podle agentury Reuters by Zelenskyj uvítal papeže Františka jako prostředníka v mírových jednáních s Moskvou. S hlavou katolické církve Zelenskyj mluvil po telefonu krátce před vystoupením před italskými zákonodárci.

Ukrajinský prezident papeže informoval o těžké humanitární situaci v zemi a také o blokování humanitárních koridorů ze strany Ruska. Ukrajinský prezident papeže pozval do ukrajinské metropole. Podobně tak už učinil kyjevský starosta Vitalij Kličko. „Jeho svátost je nejočekávanějším hostem v Kyjevě,“ uvedl budoucí ukrajinský velvyslanec ve Vatikánu.

„Náš lid se stal armádou. Máme tisíce zraněných, zcela zničená města. Minulý týden jsem hovořil o 79 zabitých dětech, nyní tento počet vzrostl na 117. Toto je cena za odkládání řešení konfliktu,“ řekl dnes Zelenskyj v projevu ke společnému zasedání obou komor italského parlamentu.

Popisoval hrůzy války na Ukrajině způsobené ruskou invazí a hovořil mimo jiné o utrpení podle něj skoro 400 000 lidí v obleženém Mariupolu, z něhož Rusko brání odjezdu civilistů humanitárními koridory. „Představte si, že by vám zničili Janov,“ přirovnal velikost Mariupolu k italskému městu, jež má asi o 130 000 obyvatel více.

Zelenskyj uvedl, že to, co nyní dělá ruská armáda na Ukrajině, prováděli naposledy v Evropě nacisté, když okupovali cizí země. Nebezpečí podle Zelenského hrozí i dalším zemím Evropy.

„Ukrajina je pro ruskou armádu branou do Evropy, musíme zastavit toto barbarství,“ apeloval na další země. „Tuto válku připravoval desítky let jeden člověk (ruský prezident Vladimir Putin, pozn. ČTK), který vydělával peníze na exportu ropy a plynu a nyní to používá pro válku. Musíme ho zastavit, aby miliony lidí přežily,“ prohlásil Zelenskyj, který svůj proslov zakončil opět slovy „Sláva Ukrajině“ a také poděkováním: „Děkuji Itálie“. Poslanci a senátoři reagovali dlouhým potleskem vestoje.

Po Zelenském hovořil k italským zákonodárcům ještě italský premiér Mario Draghi. Ten ocenil hrdinství Ukrajinců, kteří brání svou vlast proti Putinově agresi. „Dnes Ukrajina nebrání jen sebe, ale i náš mír, svobodu a bezpečnost,“ řekl Draghi. „Proto Itálie chce Ukrajinu v Evropské unii,“ dodal.

