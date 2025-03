Zasnoubená Ochotská září štěstím i v posteli: "Náš vztah je skutečná pohádka"

Bývalá moderátorka se nemůže partnera nabažit a radost dává na odiv, kde jen může.

Bývalá moderátorka, modelka a někdejší hvězda TV Nova, Michaela Ochotská, má, zdá se, vážně ustláno na metaforických růžích. Svého partnera, zdravotnického záchranáře Davida Rába, docela dlouho tajila, ale tak nějak není jasné proč. David je fešák k pohledání a s Michaelou jim to navíc zjevně klape naprosto excelentně.

Těžko říct, proč ho nechtěla předvést na veřejnosti, ale tak či tak, hráz se protrhla a vypadá to, že Michaela se teď pro změnu zase nemůže udržet a sdílí, co se jen dá.

V prosinci se pochlubila, že bude brzy (podruhé) vdaná paní: „Prosinec byl opravdu nádherný. Oslavila jsem své kulaté 40. narozeniny, byla jsem požádána o ruku mužem, u kterého bych si přála, aby po mém boku vydržel do konce života,“ tetelila se štěstím.

Včera zas přidala docela pikantní postelovou sondu na Instagram. Na fotce jsou s partnerem oba, moc toho na sobě nemají a David se tváří až podezřele spokojeně. Ale co už. Když musíš, tak musíš.

K fotce pak o svém milém Michaela přidala ještě komentář: "Často říká, že je velmi rád, že tato naše pohádka, kterou spolu skutečně prožíváme, není jen instagramová strojenost, jak tomu mnohdy kolem nás je… A já jsem za to nesmírně vděčná."

A nad tím by nepookřál snad jenom ten největší škarohlíd. Tak ať to vydrží až do konce života!