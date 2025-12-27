Zelenskyj nemá nic, dokud to neodsouhlasím, uvedl o mírové dohodě Trump
27. 12. 2025 – 8:38 | Jasmína Krásná
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nemá nic, dokud to neodsouhlasím, uvedl americký prezident Donald Trump s ohledem na mírová vyjednávání.
V rozhovoru se serverem Politico ale také řekl, že očekává dobrou schůzku s ukrajinskou hlavou státu. Chce brzo jednat i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Zelenskyj dnes oznámil, že se s Trumpem chce setkat v neděli, aby s ním projednal dosud nevyřešené otázky mírového plánu.
"Nemá nic, dokud to neodsouhlasím," řekl k tomu Trump. "Tak uvidíme, co má," poznamenal také, čímž se podle serveru postavil do role konečného arbitra jakékoli mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem.
S ukrajinskými zástupci o mírové dohodě v uplynulých týdnech opakovaně jednali Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. Na základě toho vznikl nový 20bodový mírový plán, který předpokládá mimo jiné zmrazení fronty na současných liniích a vytvoření demilitarizovaných zón.
I když se Trump podle Politika k nejnovější iniciativě vyjádřil vlažně, očekává dobrou schůzku. "Myslím, že to s ním půjde dobře. Myslím, že to půjde dobře s Putinem," poznamenal dále.
Ruské agresi Ukrajina čelí už téměř čtyři roky. Trump v loňské předvolební kampani sliboval, že válku po návratu do Bílého domu ukončí do 24 hodin. Přes opakované telefonáty s Putinem a srpnové osobní setkání obou prezidentů na Aljašce se mu to ale dosud nepodařilo. Za poslední měsíc se nicméně vystupňovalo diplomatické úsilí poté, co Spojené státy představily původní návrh mírového plánu, kritiky označovaný za nápadně proruský.