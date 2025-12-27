Penny po Vánocích rozdává ceny, které bolí konkurenci

Ovoce, zelenina a pečivo: základ za pár korun
Hned na první pohled zaujmou ceny čerstvého ovoce a zeleniny. Mandarinky jsou v nabídce za 26,90 Kč za kilogram, hrušky vyjdou na 29,90 Kč a červený grapefruit je také za 29,90 Kč. Citrony spadly na 34,90 Kč, maliny balené 125 g stojí 39,90 Kč a nektarinky se objevují za 99,90 Kč za kilo.
Zeleninová klasika nezůstává pozadu. Červená kapie je za 54,90 Kč, žampiony balení 400 g vyjdou na 32,90 Kč a cherry rajčata jsou za 11,90 Kč za 100 g. Kuchyňská cibule spadla na 6,90 Kč za kilo, bio pomeranče stojí 24,90 Kč a bio citrony 29,90 Kč.
V pečivu Penny přitvrzuje. Francouzská bageta je za 5,90 Kč, rustikální bramborový chléb 400 g vyjde na 26,90 Kč. Toustový chléb máslový stojí 23,90 Kč a croissanty značky BuStó se prodávají za 8,90 Kč.
Maso, uzeniny a sýry: povánoční lednice plná
Masová sekce patří k nejsilnějším lákadlům. Mleté hovězí maso 500 g je za 74,90 Kč, vepřová plec bez kosti vyjde na 84,90 Kč za kilo. Šunkové koleno s kostí stojí 119,90 Kč a krůtí prsa v celku se dostala na 219 Kč za kilogram.
Uzeniny a sýry jdou dolů ve velkém. Eidam uzený plátky Karlova Koruna stojí 16,90 Kč, eidam plátky 400 g vyjdou na 49,90 Kč. Cheddar plátky jsou za 24,90 Kč, emmentál za 37,90 Kč. Leerdammer Original plátky stojí 30,90 Kč a balkánský sýr 200 g vyjde na 34,90 Kč.
Z mléčných výrobků zaujme tvaroh polotučný za 15,90 Kč, zakysaná smetana 400 g za 27,90 Kč a jogurty Karlova Koruna už od 8,90 Kč.
Sladké, mražené a „něco navíc“
Povánoční chuť na sladké Penny řeší levně. Mléčné krupice Kunín jsou za 13,90 Kč, řecké jogurty 140 g stojí 13,90 Kč. Zmrzliny Rios Big vyjdou na 14,90 Kč, velké balení Rios Delizioso 900 ml stojí 59,90 Kč.
V mraženém sortimentu se objevují rybí filé Nowaco za 49,90 Kč, losos gorbuša za 119,90 Kč a krevety předvařené za 99,90 Kč. Pizza Feliciana stojí 49,90 Kč, což je cena, která potěší i větší rodiny.
Penny tímto letákem jasně ukazuje, že povánoční období nemusí znamenat drahé nákupy. Akce platí od 27. 12. do 31. 12. a podle cen je jasné, že kdo přijde pozdě, ten může odejít s prázdným košíkem.