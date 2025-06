Zelenskyj: Některé firmy včetně českých dodávají Rusku stroje k výrobě zbraní

21. 6. 2025 – 18:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Některé firmy včetně českých a německých stále dodávají Rusku stroje k výrobě zbraní, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům a vyzval k sankcím vůči těmto společnostem.

Napsala to dnes agentura AFP s tím, že tuto informaci sdělil Zelenskyj novinářům v pátek s embargem do dneška. Podle Zelenského jde mimo jiné o 13 německých a osm českých společností, jejich jména ale neuvedl. Český ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček uvedl, že prověří, zda se české firmy nepodílejí na výrobě ruských zbraní.

"Ruská federace dostává obráběcí stroje z určitých zemí, které používá k výrobě zbraní," řekl ukrajinský prezident v pátek na tiskové konferenci a dodal, že tuto informaci mohou novináři zveřejnit až dnes. Podle něj je 15 z těchto společností tchajwanských, 13 německých, osm českých, šest jihokorejských, tři japonské a tři indické. "Jedna společnost také dodává malé množství komponentů ze Spojených států," uvedl. Dodal, že jména těchto firem má, ale nesdělil je.

Vlček na sociální síti X dnes uvedl, že ministerstvo průmyslu a obchodu prověří, zda se některé české firmy dodávkami strojů nepodílejí na výrobě ruských zbraní. V případě, že by se tyto aktivity tuzemských firem potvrdily, přijme vůči nim odpovídající opatření. Přímo z Česka ale žádné sankcionované výrobky téměř jistě nejsou do Ruska vyváženy. O možném zapojení českých firem do výroby ruských zbraní nemá žádné informace ani prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

Ministr zahraničí Jan Lipavský v České televizi řekl, že Česká republika se obcházení sankcí snaží aktivně bránit. Česko je otevřené důkazům o obcházení sankcí, na obecně formulované výhrady ale není podle něj možné reagovat.

Zelenskyj také řekl, že tyto informace sdělil 26 zemím, včetně Spojených států, a Evropské unii. "Důrazně vyzýváme všechny, aby vůči těmto společnostem uvalili sankce," dodal.

Západ po ruské invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, uvalil na Rusko řadu sankcí, které mají mimo jiné zabránit dodávkám vybavení a technologií pro vojenský průmysl. Moskvě se však částečně podařilo tyto sankce obejít přes třetí země.