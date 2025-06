Drby, pomluvy, prášky a záchvaty paniky. Oblíbená herečka: "Byly to dva roky pekla"

22. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Spekulace o neexistujícím vztahu a jejich neustálé omílání poslaly sympatickou herečku na psychické dno.

Půvabná herečka Kateřina Bláhová si vyzkoušela zahrát ve filmu s legendou. Jenže z důležitého kariérního milníku se pro mladou herečku místo toho vyklubalo naprosté prokletí.

Ve filmu Stáří není pro sraby stanula po boku věhlasného Jiřího Krampola. Na stříbrném plátně měli oba mimořádnou chemii a natáčení je bavilo dost na to, že zůstali přáteli (ale nikdy nic víc) i po skončení pracovního vztahu.

Jak to tak bývá, hned se začalo šuškat, jestli za tím náhodou není něco víc. Spekulace pak nabraly na síle, když Kateřina při příchod na oslavu pomáhala Jiřímu do schodů: „Vzniklo to tak, že jsme na oslavu doktorky Ivanky Němečkové přišli spolu. Já jsem teda slušně vychovaný člověk, který staršímu člověku do schodů pomůže a potom se strhla šílená mediální štvanice. Ze začátku to bylo hrozné,“ vysvětlovala herečka před rokem pro eXtra.cz.

Mezi Kateřinou a Jiřím je věkový rozdíl téměř 60 let, každý si nejspíš dovede představit, že se drby a fámy proto často nesly ve velmi neslušném a urážlivém duchu. Což se nakonec krutě podepsalo na hereččině psychice a v důsledku i na kariéře.

„Byly to dva roky plné pekla a pomalu se z toho pekla hrabu nahoru,“ popsala dosavadní situaci před několika dny taktéž pro eXtra.cz.

Přiznala, že se dokonce neobešla bez pomoci a prášků: „Já teď nechci znít blbě, ale chodila jsem na terapii. Upřímně, polovina neurolu, když jsem někam šla, pomohla velice. Nebudu říkat, že ne, protože bez toho se to úplně nedá ovládat. Takže pomohlo tohle a samozřejmě pracovat na sobě,“ svěřila se.

Občas na tom byla tak zle, že dostala záchvat paniky třeba i uprostřed práce: „Stalo se mi to během rozhovorů, natáčení, festivalů. Hodně. A není to nic příjemného. Mluvila jsem o tom s kolegy, kteří vystupují po celé republice a mají stejné problémy. A když to přijde, musíte to ustát,“ popsala.